Le groupe de l’OL avec Zaha mais sans Orban ni Benrhama

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage a dévoilé ce samedi soir le groupe de 21 joueurs retenus pour le derby entre l’OL et l’ASSE dimanche soir.

Plusieurs surprises sont à signaler dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, à commencer par les absences de Gift Orban et de Saïd Benrahma, titulaires mais décevants à Hoffenheim jeudi en Europa League. Malgré son retard à l’entraînement et des prestations en demi-teinte depuis son arrivée, Wilfried Zaha est lui présent dans le groupe. Au même titre qu'Ernest Nuamah et Nemanja Matic, qui étaient incertains.