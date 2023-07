Laurent Blanc attend un miracle pour l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

De retour d'un long stage de préparation, l'Olympique Lyonnais se concentre sur une saison qui s'annonce compliquée étant donnée la situation du club. Laurent Blanc essaye, pour une fois, d'être un peu optimiste.

Onze jours de stage de préparation, c’est pas loin d’être un record pour l’Olympique Lyonnais qui a établi son camp de base aux Pays-Bas et a beaucoup travaillé pour essayer de préparer au mieux la saison qui arrive. Si le staff lyonnais s’est félicité des installations et de l’organisation de cette avant-saison, il va désormais falloir passer aux choses sérieuses avec des matchs amicaux de plus en plus relevé et le début de la saison dans trois semaines désormais. Mais impossible de parler football bien longtemps en ce moment à l’OL, alors que la DNCG a confirmé les sanctions contre le club, ce qui va l’empêcher de recruter librement, et peut-être même le forcer à se séparer d’une ou deux pépites.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

C’est la grande crainte de Laurent Blanc, qui s’était montré très pessimiste dans un entretien aux médias la semaine dernière, et souhaite désormais changer son discours. Le président affirme avoir discuté de tout cela avec John Textor, sans avoir forcément des garanties, mais avec la volonté de construire la meilleure équipe possible avec les moyens du bord. Mais Laurent Blanc continue de donner l’impression de devoir subir ce mercato, ce qui n’est pas une bonne chose sur le plan sportif.

Laurent Blanc promet de se battre pour l'OL

« Je suis comme vous, je vais suivre attentivement. Il faut vouloir faire les choses, j’ai parlé avec Monsieur John Textor mardi, et malgré les décisions contraires sur l’aménagement du recrutement, on va chercher des solutions. On a déjà des bons joueurs, des bons jeunes. Et on va lutter, et se battre pour essayer de faire une belle équipe. Je veux espérer », a livré l’entraineur lyonnais, bien conscient qu’il peut pour le moment oublier l’arrivée de recrues, et notamment le milieu de terrain tant désiré. Quant aux solutions, elles sont pour le moment difficiles à imaginer. Voilà aussi pourquoi les départs ne sont pas si nombreux, et un jeune joueur comme Johann Lepenant qui devait être prêté est pour le moment pressenti pour rester cette saison à l’OL.