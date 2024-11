Lacazette déchire les offres du PSG et de l’OM par amour de l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après cinq ans à Arsenal, Alexandre Lacazette a fait le choix de revenir à l’OL en 2022. Mais le destin de l’attaquant tricolore aurait pu être bien différent s’il avait accepté les offres de l’OM ou encore du PSG.

Alexandre Lacazette vit peut-être ses derniers mois à l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat avec le club rhodanien en juin prochain, le « Général » a peu de chances de prolonger l’aventure au-delà de juin 2025. Son salaire est imposant et l’OL a cruellement besoin de réduire sa masse salariale pour rester dans les clous de la DNCG et éviter une relégation administrative. Même si sa saison est pour l’instant moins bonne que les deux précédentes, Alexandre Lacazette laissera un immense souvenir chez les supporters lyonnais. Et sa légende va davantage se renforcer après son interview au Média Carré sur YouTube.

Dans celle-ci, le buteur de 33 ans fait de grosses révélations sur sa carrière en dévoilant notamment qu’il a refusé le PSG en 2016… et l’OM il y a seulement quelques années, au moment de revenir à Lyon. Une preuve de fidélité vis-à-vis du club lyonnais qui prouve l’attachement d’Alexandre Lacazette à son club formateur. « Les grands clubs dans lesquels j’aurais pu aller ? En 2019, il y a eu des discussions avec Barcelone, mais je ne sais pas si on peut dire que j’aurais pu y aller. Dans ma carrière, j’ai eu aussi l’Atlético, la Juve pendant le Covid. Le PSG, j’ai dis non sous l’ère Laurent Blanc. Marseille aussi, au moment de quitter Arsenal. Etonnant de choisir l’OL plutôt que l’OM ? Pour toi peut-être (rires) » détaille le buteur de Lyon avant de poursuivre.

Lacazette révèle pourquoi il a dit non au PSG et à l'OM

« Impensable de signer à Marseille ou Paris ? Quand le PSG vient, tu vois les chiffres, ça donne forcément envie. Mais je n'avais pas envie d’aller dans un autre club français. En réfléchissant, tu dis non pour aller au PSG ou à l’OM. Je suis Lyonnais, ça ne m’intéressais pas. J’ai mis quelques secondes à répondre à l’offre de Marseille » a avoué Alexandre Lacazette, dont le nom avait très peu circulé dans les médias, que ce soit pour un transfert dans la capitale ou dans la cité phocéenne. Les supporters de l’OL seront ravis du choix de leur capitaine, lequel ne se voyait pas jouer dans un autre club français que Lyon et qui n’a pour l’instant joué que dans deux clubs depuis le début de sa carrière. C’est dire sa fidélité, d’autant que Lacazette a également eu des offres en provenance de l’Arabie Saoudite l’été dernier.