L1 ‍: Asprilla trop gourmand, Rennes l'offre à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, la presse sud-américaine a révélé l’intérêt de l’OL pour Yaser Asprilla. Egalement ciblé par Rennes, l’attaquant colombien ne signera pas en faveur du club breton, qui a renoncé à sa signature.

A un an de la fin de son contrat à Watford, l’attaquant colombien Yaser Asprilla est très courtisé. Auteur d’une belle saison en Championship sous les couleurs des Hornets avec 6 buts et 8 passes décisives, le natif de Bajo Baudó est dans le viseur de Gérone ou encore de Leicester. En Ligue 1, deux clubs sont également sur les rangs pour accueillir l’homme aux 6 sélections avec la Colombie, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Le club breton avait un temps d’avance à tel point qu’un accord avait été trouvé avec Watford pour un deal aux alentours des 30 millions d’euros.

Annoncé à Rennes, Yaser Asprilla fonce vers l'OL ! https://t.co/QJ3BdS61F5 — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2024

Mais selon les informations du journal Ouest France, il est désormais improbable que Yaser Asprilla s’engage en faveur du Stade Rennais. Et pour cause, le journaliste Guillaume Lainé dévoile sur X que les représentants du joueur ont voulu renégocier « très à la hausse les conditions du contrat et du deal initialement évoqué ». Un coup de théâtre qui a provoqué la furie des dirigeants du Stade Rennais, lesquels se sont immédiatement retirés du dossier. A moins d’un nouveau rebondissement, Yaser Asprilla ne signera donc pas au Stade Rennais la saison prochaine et ne deviendra pas la sixième recrue des rouge et noir après Jaouab, Hataboer, Ostigard, Kamara et Gronbaek.

A ce prix-là, Rennes renonce à Asprilla

Le transfert avorté de la pépite colombienne du côté de Rennes offre désormais le champ libre à l’Olympique Lyonnais, dont l’intérêt est bien réel comme cela a été confirmé par Foot Mercato après les informations divulguées dans la presse sud-américaine ces dernières heures. Pour s’attacher les services d’un tel joueur, l’OL va néanmoins devoir dégraisser. Or, le dossier Rayan Cherki traine en longueur tandis que dans le secteur offensif, un départ de Gift Orban serait également vu d’un bon oeil mais n’est pas sur le point de se conclure. Il va donc falloir patienter encore un peu avant de voir David Friio accélérer sur la piste Yaser Asprilla, avec la possibilité de voir l’international colombien signer dans un autre club en attendant que l’OL ait les liquidités pour faire une offre.