L1 ‍: L'OL s'endort face à Toulouse

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 18e journée

Groupama Stadium

OL-Toulouse 0-0

Dans un match peu emballant, l'OL n'a pas trouvé la faille face à Toulouse 0-0. Les Lyonnais s'en sortent même bien vu les situations dangereuses du TFC.

L'OL était en quête de rachat après l'humiliation subie à Bourgoin-Jallieu mercredi soir. Sans Lacazette blessé, les Lyonnais voulaient montrer plus de jeu que sur les autres matchs de 2025. Cela n'en prenait pas le chemin avec une formation rhodanienne stérile. Lyon avait le ballon mais pas les occasions. Les attaquants ne se trouvaient pas, tout le contraire des Toulousains. Le TFC se créait les meilleures occasions. Aboukhlal se voyait refuser un but pour un hors-jeu minime (12e) tandis que King ratait une tête en bonne position (45e).

Le scénario se reproduisait après la pause. La défense lyonnaise peinait toujours face au remuant Aboukhlal et il fallait un bon Perri pour conserver le but inviolé. Devant, seule l'entrée de Malick Fofana donnait un frisson au Groupama Stadium. Le Belge alertait Restes d'une frappe puissante (72e). Et c'était tout pour un 0-0 décevant qui n'arrange pas l'OL. Lyon reste 6e, 4 points devant Toulouse 8e.