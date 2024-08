L'OL vise un buteur vedette des JO ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A l’arrêt depuis plusieurs jours dans le sens des arrivées, le mercato de l’OL n’est pas clos pour autant et les dirigeants lyonnais, très attentifs aux Jeux Olympiques, restent à l’affût d’un gros coup en attaque.

Après avoir recruté Georges Mikautadze à la surprise générale, l’Olympique Lyonnais est très armé dans le secteur offensif avec Lacazette, Orban, Benrahma, Nuamah, Fofana ou encore Baldé en plus de l’international géorgien. Il ne serait sans doute pas raisonnable de recruter un attaquant de plus et pourtant, l’état-major des Gones reste à l’affût d’un dernier gros coup dans le secteur offensif. Il y a trois jours, on apprenait que l’OL était sur les rangs pour accueillir Soufiane Rahimi, le buteur providentiel du Maroc aux Jeux Olympiques 2024.

L'OL a un oeil sur Ibrahim Adel

L’attaquant marocain n’est pas le seul joueur à briller cet été qui suscite l’intérêt des dirigeants de l’Olympique Lyonnais. En effet, le média OnTime Sports croit savoir que le club rhodanien est également intéressé par le profil d’Ibrahim Adel. L’international égyptien de 23 ans qui évolue au Pyramids FC affrontera l’Equipe de France ce lundi soir en demi-finale des JO de Paris, une affiche qui se déroulera… au Groupama Stadium de Lyon. Capable de jouer ailier gauche ou ailier droit, Ibrahim Adel a cette faculté à être très décisif, comme le prouvent ses 7 en 17 matchs de championnat avec son équipe du Pyramids FC.

Auteur de trois buts depuis le début des Jeux Olympiques avec l’Égypte, il représentera sans aucun doute la plus grande menace pour la défense française ce lundi soir et les dirigeants de l’Olympique Lyonnais n’en rateront pas une miette. Sous contrat avec son club jusqu’en juin 2029, il est estimé à une très faible valeur par Transfermarkt (2 ME). Ces intérêts de plus en plus nombreux pour des joueurs offensifs ne manqueront pas de surprendre chez les supporters de l’OL, où l’on commence à se demander quel est véritablement le plan de David Friio et de John Textor.

A moins que cette piste soit creusée en cas de départ de Gift Orban ou encore d’Ernest Nuamah dans les prochains jours puisque les deux attaquants lyonnais font l’objet de multiples rumeurs dans la presse européenne ces derniers jours. Quoi qu’il en soit, les supporters lyonnais auront un oeil avisé sur la performance d’Ibrahim Adel face aux Bleuets maintenant que cette rumeur a vu le jour.