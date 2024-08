L'OL vire Lopes et trouve son remplaçant

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne veut plus perdre de temps au mercato, quitte à envoyer des messages forts à ses indésirables. Le club rhodanien ne compte plus sur Anthony Lopes et réfléchît désormais à l'intégrer au loft d'après RMC pour forcer son départ prochain.

D'ailleurs, les Gones lui ont déjà trouvé un remplaçant puisque l'OL veut finaliser rapidement l'arrivée de Rémy Descamps, qui arriverait libre dans un rôle de gardien numéro 2 derrière Lucas Perri.

A noter que, toujours selon RMC, Anthony Lopes veut partir avec les salaires de sa dernière année de contrat, ce que décline l'OL pour l'instant.