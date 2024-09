L'OL version Textor va droit au crash, il prévient

Dans : OL.

Voilà un an et demi que l'OL a changé de mains et la méthode Textor interpelle tout de même certains spécialiste sur sa viabilité financière sur le moyen terme. Attention au retour de bâton.

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais depuis janvier 2023, John Textor a la frénésie acheteuse. Quand cela concerne les joueurs pour se renforcer à l’hiver 2024, cela ne dérange pas trop les suiveurs du club rhodanien. Quand cela concerne les clubs comme le fait qu’il poursuive l’acquisition d’Everton alors qu’il est déjà bien occupé, cela pose clairement question sur son modèle économique. A Lyon, on s’inquiète de le voir dilapider les bijoux de famille, avec la vente de tous les biens créés ou acquis par Jean-Michel Aulas (OL Reign, LDLC Arena), pour financer les dépenses, mais avec le risque d’avoir beaucoup moins de revenus à l’avenir. La tactique de l’Américain ne convainc en tout cas pas du tout l’économiste du sport Vincent Chaudel, contacté par le Journal du Dimanche, qui dénonce à la fois la multi-propriété, et la gestion de l’OL.

Les investisseurs vont rappeler Textor

« C’est le système qui monte, et je crains qu’il ne devienne la règle bientôt. Trois cents clubs sont déjà concernés. Cela peut être profitable mais à condition d’avoir une politique sportive cohérente et raisonnée. Dans le football, la stabilité est l’un des principaux gages de réussite », a livré le fondateur de l’Observatoire du sport business, pour qui John Textor joue à un jeu dangereux sur le long terme. « Il y a eu beaucoup de changements en très peu de temps, et cela fragilise l’édifice. Textor a racheté l’OL avec le soutien d’investisseurs qu’il faudra bien rembourser un jour. Le fait de se séparer aussi vite de ces bijoux de famille n’envoie clairement pas un bon signal », livré l’économiste du sport, pour qui le retour de bâton risque d’être violent quand il sera l’heure de faire les comptes.

En attendant, l’OL continue de mener un train de vie ambitieux, et John Textor maintient qu’il rêve d’aller chercher les titres des mains du PSG. De plus, le club rhodanien et l’entourage du propriétaire nient toute absence de maitrise financière. Ainsi, Jean-François Pérès, journaliste pour le JDD, s’est vu rappeler que l’OL et Textor, c’était du solide. « Au club, on se veut rassurant sur la solidité des investisseurs d’Eagle Football, la holding du boss, parmi lesquels les fonds nord-américains Ares Management, Iconic et Elmwood, ‘des acteurs de poids pleinement associés à la bonne marche de l’entreprise et auquel John rend des comptes’ », a expliqué le journaliste, qui a eu des retours d’économistes très circonspects par la méthode Textor sur le long terme.