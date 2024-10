L'OL va recruter Daniel Congré

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A la recherche d'un nouveau dirigeant depuis le départ de David Friio, l'OL a trouvé son bonheur chez un expérimenté défenseur de Ligue 1.

Encore en activité il y a quelques semaines du côté de Dijon, Daniel Congré va rejoindre l’Olympique Lyonnais annonce L’Equipe. Non pas pour renforcer la défense centrale du club rhodanien, mais bien dans l’équipe dirigeante. A la recherche de personnes capables de compenser le départ forcé de David Friio à l’issue du mercato, l’OL a décidé de miser sur Daniel Congré comme coordinateur sportif, afin de faire le lien entre les différents secteurs du club. Ce ne sera donc pas un directeur sportif pour remplacer poste pour poste David Friio, mais une réelle réorganisation au sein du club lyonnais.

L’ancien défenseur de Toulouse et de Montpellier s’est spécialisé récemment dans la nutrition et la préparation mentale, et pourra ainsi graviter autour du groupe professionnel afin de conseiller et d’être à l’écoute des joueurs, tout en faisant le lien avec le staff et la direction si besoin. Un rôle qui ne lui permettra d’intervenir dans le mercato, puisque ce sera de plus en plus le rôle de Matthieu Louis-Jean, qui va monter en grade à ce niveau. L’OL s’était penché sur le profil d’Anthony Réveillère pour occuper ce poste, mais le choix semble désormais fait pour compléter l’organigramme du club lyonnais dans les années à venir.