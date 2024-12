L'OL va faire la chasse aux fêtards dans son vestiaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après le match de coupe de France ce samedi, les joueurs de l'Olympique Lyonnais auront droit à des vacances. Mais Pierre Sage promet déjà de faire souffrir ceux qui abuseront de la bûche de Noël.

Les footballeurs lyonnais ont eu des cadences infernales depuis le début de saison, l'OL ayant la Ligue 1 et l'Europa League à son calendrier. Mais, après une ultime rencontre contre Feignies-Aulnoye ce samedi à Valenciennes, les joueurs de Pierre Sage pourront partir quelques jours afin de prendre des vacances amplement mérités. Alors que la reprise de l'entraînement est prévue le 30 décembre, l'entraîneur lyonnais sait que forcément, en passant Noël en famille ou en filant vers des destinations exotiques et tentatrices, certains joueurs pourraient être tentés de se laisser aller sur le plan nutritionnel. Mais les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont prévenus, dès qu'ils poseront les pieds au Groupama Training Center, ils seront accueillis par un pèse-personne. Pierre Sage a préféré prévenir que guérir, les kilos en trop seront traités sans ménagement.

L'OL va peser tout le monde au retour des vacances

A la veille du dernier match de l'année 2024, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est invité dans le réveillon et les vacances de son vestiaire. « Le joueur doit avoir conscience de ce qu’il fait, et est responsable des conséquences. Ils ont besoin de vivre les choses en famille, mais aussi de prendre soin de leur fonds de commerce, qui est souvent leur corps, et leur tête. Charge à eux de gérer ça, de toute façon, ils seront contrôlés à leur retour. Je ne dirai pas que ça aura des effets à partir du moment où le niveau de joueur reste élevé, mais c’est du bon sens. Qu’ils se fassent plaisir, c’est une chose, mais deux jours après, il faudra qu’ils fassent attention. Notre nutritionniste a envoyé des objectifs de poids aux joueurs », a expliqué Pierre Sage afin de faire passer le message à ses joueurs. En attendant, l'entraîneur de l'OL espère surtout que cette ultime rencontre de 2024 ne gâchera pas les fêtes des supporters de Lyon et que la qualification sera facile face à une formation de N2.