L'OL titularise Nuamah pour couler le PSG

En l'absence de Lacazette, l'OL apparaît plus que jamais amoindri avant de jouer le PSG. Toutefois, ses recrues pourraient tirer leur épingle du jeu, notamment Ernest Nuamah. Le Ghanéen a impressionné le staff et va intégrer le onze contre le PSG.

Plus que jamais ce soir, l'OL apparaîtra bien petit face au PSG. Contre l'armada offensive impressionnante des Parisiens : Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou autre Ousmane Dembélé, l'OL a beaucoup moins d'arguments à faire valoir. Les Lyonnais viennent de perdre Bradley Barcola, parti au PSG, et Alexandre Lacazette purgera son dernier match de suspension. Des jeunes et des paris du mercato doivent les remplacer comme Mama Baldé, Rayan Cherki ou Jeffinho. Néanmoins, le joueur qui a fait le plus parlé de lui ces derniers jours dans le Rhône niveau arrivées a son mot à dire : Ernest Nuamah.

Le crack Nuamah a tout renversé à l'entraînement

Très convoité dans toute l'Europe, le jeune ghanéen de 19 ans a obligé l'OL à procéder à un montage financier très risqué avec le RWD Molenbeek. Sportivement, il s'en réjouit déjà au vu du niveau affiché par le jeune Nuamah aux entraînements. Le protégé d'Essien a frappé fort, se plaçant comme un candidat sérieux pour une titularisation contre le PSG ce dimanche selon les informations d'Hugo Guillemet.

« Ernest Nuamah devrait être titulaire face au PSG pour sa première. Il a impressionné ses coéquipiers à l’entraînement cette semaine, ils le disent en off… sa seule présence a élevé le niveau d’intensité des séances », a écrit sur X le journaliste de L'Equipe. De quoi redonner espoir aux supporters lyonnais, fatalistes avant la réception du PSG. Cela vient aussi justifier l'investissement de John Textor et de l'OL pour un joueur convoité il y a encore peu par...le PSG. Les Parisiens ont finalement misé sur Bradley Barcola à sa place. On verra ce dimanche soir si les Parisiens devront le regretter amèrement ou pas.