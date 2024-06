L'OL se moque du PSG dans le dossier Cherki

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Le PSG est toujours intéressé par la signature de Rayan Cherki mais doit faire face à la concurrence de West Ham, déterminé à rafler la mise dans ce dossier complexe.

Désireux de renforcer son attaque du fait du faible rendement de Randal Kolo Muani notamment, le Paris Saint-Germain s’est positionné depuis plusieurs semaines dans le dossier menant à Rayan Cherki, le milieu offensif lyonnais. D’ailleurs, le PSG a fait une offre de 15 millions d’euros à son homologue lyonnais. Un an après avoir recruté Bradley Barcola, Paris prospecte encore à Lyon et Cherki, qui refuse de prolonger son contrat, peut changer d’air durant cet été. Si Paris est concrètement intéressé, c’est également le cas d’une équipe anglaise. Selon les informations de la presse anglaise et relayées par le média Claret & Hugh, West Ham, qui sort d’une saison moyenne en Premier League malgré un quart de finale de Ligue Europa, semble de plus en plus intéressé par le profil du joueur de 20 ans mais n’a pour le moment pas formulé d’offre auprès de l’OL.

West Ham et l'OL, une grande histoire

Auteur de trois buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Cherki a globalement déçu les supporters lyonnais qui s’attendaient à mieux de sa part. A un an de la fin de son contrat, un départ semble de plus en plus probable. La connexion entre Lyon et West Ham pourrait à nouveau fonctionner puisque l’hiver dernier, Saïd Benrahma a quitté la formation londonienne pour rejoindre les bords du Rhône. Cherki pourrait faire le chemin inverse six mois plus tard, un transfert que l'OL verrait d'un bon oeil. Désormais entraînés par Julen Lopetegui qui a pris la succession de l’entraîneur emblématique David Moyes, les Hammers peuvent nourrir de grosses ambitions en Premier League et un renfort dans le secteur offensif ne serait pas de trop pour un club qui n’a pas gagné énormément de matchs sur la phase retour en Angleterre.

Si Paris veut boucler l’affaire, il va devoir accélérer, sous peine de voir l’une de ses cibles principales lui filer sous le nez chez un club qui est en relation constante avec l'OL, puisque le défenseur central Jake O'Brien l'intéresse aussi beaucoup. Une relation privilégiée qui pourrait bien peser, à l'heure où le PSG ne semble pas très pressé de faire avancer ce dossier.