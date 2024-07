L'OL s'offre une attaque foudroyante, Mikautadze va tout casser

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Dernière recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze a clairement envie de marquer les esprits aux côtés d’Alexandre Lacazette pour permettre à son premier club formateur de retrouver son lustre d’antan.

L’histoire est belle. Écarté du centre de formation de l’OL en 2015, pour faire plus de place à Amine Gouiri, aujourd’hui à Rennes, Georges Mikautadze revient à Lyon par la grande porte. Auteur d’une belle saison avec Metz et co-meilleur buteur du dernier Euro avec la Géorgie, l’attaquant de 23 ans vient effectivement d’être transféré pour 18,5 millions d’euros dans son premier club formateur. Un temps pisté par Monaco et Lens, Mikautadze est désormais là où il a toujours rêvé d’être depuis enfant. Formé à l’OL, avant de rebondir à l’AS Saint-Priest jusqu’en 2017 puis d’éclore pour de bon à Metz ces deux dernières saisons, le natif du quartier de Gerland a très envie d’écrire une nouvelle page de sa carrière au Groupama Stadium. Un stade dans lequel il pourra évoluer avec Alexandre Lacazette, sachant que le capitaine de l’équipe de France olympique sera aligné à ses côtés dans un probable schéma à deux avant-centres. Un véritable honneur pour Mikautadze.

Le duo Lacazette - Mikautadze, « ça va être très beau »

🤝 L'association @MikautadzeG / @LacazetteAlex 🔴🔵



Vous avez hâte ? Lui aussi et il en parle dans sa première interview accordée à @OLPLAY_Officiel ⤵️https://t.co/1qPle7W3N3 pic.twitter.com/Y5DnuYgbK8 — Olympique Lyonnais (@OL) July 18, 2024

« Un duo avec Lacazette ? Ça va être beau, j’attends aussi cette association, on avait parlé un peu quand on s’est affronté, ça fait plaisir, c’est un attaquant confirmé, il est passé par Lyon, par Arsenal, je vais essayer de prendre exemple sur lui car il a fait des matchs de haut niveau, j’espère que ça va bien se passer. Maintenant de jouer avec lui à ses côtés, ça va être très beau. Le coach voulait faire cette attaque Lacazette-Mikautadze donc il a donné son feu vert et je suis content, on va se retrouver et se mettre au travail. Je suis venu pour tout casser, j’avais un rêve, c’est de signer à l’OL ce rêve est accompli et maintenant il faut travailler. C’est une fierté, je n’ai pas été gardé au centre, mais j’ai rien lâché, je me suis battu et je suis revenu. Je suis parti en tant que garçon et je reviens en tant qu’homme. J’attendais de voir si l’OL allait venir, j’attendais un signe et ils sont venus donc je suis content, je voulais revenir car je n’ai pas terminé mon histoire ici », a expliqué, sur OL TV, Mikautadze, qui espère rattraper le temps perdu en brillant sous le maillot de Lyon, que ce soit en Europa League ou en L1, deux compétitions où les Gones auront de grands objectifs.