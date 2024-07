L'OL refuse cette idée délirante pour Anthony Lopes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Entré dans l'ultime année de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes est désormais promis à s'installer sur le banc de touche du Groupama Stadium s'il reste à l'OL. Textor refuse pour l'instant une idée folle.

C'est une triste histoire que celle que vit actuellement Anthony Lopes, car quoi qu'on pense du gardien de but formé à Lyon, il est assez dur de le voir être promis, quoi qu'il fasse, à un rôle de doublure. Longtemps chouchou des Bad Gones, dont il était adhérent lorsqu'il était plus jeune, l'international portugais est dorénavant considéré comme un second couteau, indigne de concurrencer Lucas Perri, qui est certain d'être le numéro 1 dans la hiérarchie de Pierre Sage. Du côté de John Textor, on veut clairement qu'Anthony Lopes parte au plus vite, et l'Olympique Lyonnais est à l'écoute des offres pour celui qui fêtera ses 34 ans le 1er octobre prochain. Une solution est dans l'air, mais pour l'instant les dirigeants de l'OL ne veulent pas l'envisager.

Anthony Lopes payé pour partir de l'OL ?

Le loft de l'OL n'accueille pas Anthony Lopes https://t.co/QxjswXZ5tH — Foot01.com (@Foot01_com) July 29, 2024

Journaliste au Progrès, et grand connaisseur de l'Olympique Lyonnais, Christian Lanier explique que la possibilité offerte pour se libérer d'Anthony Lopes serait de lui régler sa dernière année de contrat et qu'il parte. Une version footballistique et simplifiée de ce que l'on appelle couper un joueur en NBA que pour l'instant l'OL ne veut pas encore utiliser. S'il n'a pas été placé dans un loft, contrairement aux rumeurs qui avaient circulé, le gardien de but formé à l'Olympique Lyonnais doit comprendre qu'on veut éviter d'aller vers une décision qui pourrait être financièrement tentante, mais qui serait forcément sportivement d'une brutalité absolue pour lui. Après 489 matchs sous le maillot de Lyon, toutes compétitions confondues, finir avec un chèque et un solde de tout compte serait très violent.