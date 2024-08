L’OL reçoit une offre ridicule, ce n'est pas une blague

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un club italien présent de longue date sur le dossier Rayan Cherki a décidé de passer à l'action en espérant profiter du besoin de l'OL de vendre rapidement pour faire une très bonne affaire.

La vente de Jake O’Brien à Everton devait lancer le mercato du côté des départs, mais comme partout en Europe, le mercato est en pause à l’OL. Avec un an de contrat restant, Rayan Cherki est sur le départ et le meneur de jeu semble parfaitement avoir intégré cette notion. Le prix de vente demandé par son club formateur n’est pas incroyable, puisque David Friio discutera à partir de 15 millions d’euros avec les clubs désireux de le faire venir. Le PSG avait un accord avec l’OL pour une telle somme, avant que Nasser Al-Khelaïfi y mette son nez et décide qu’il n’était pas question de traiter avec l’entourage de Rayan Cherki, qui n’est autre que le clan Mbappé. Dortmund en a profité pour se placer, et tout semblait en place mais le club de la Ruhr est secoué par des problèmes internes et a beaucoup de mal à se décider.

La Lazio met 12 ME pour Cherki

C’est désormais le RB Leipzig qui pourrait passer à l’action avec un montant supérieur en cas de vente de Dani Olmo au FC Barcelone. Mais en attendant, rien ne se passe et l’OL trouve le temps long. Selon Calcio Mercato, la Lazio Rome en a profité pour revenir à la charge avec une offre à la baisse, à hauteur de 12 ME hors bonus, et 1 ME de bonus éventuel. Le club romain est persuadé qu’une telle proposition a de quoi convaincre l’OL qui a besoin de vendre, pour un joueur certes prometteur mais qui n’a pas crevé l’écran, et qui ne possède plus qu’une année de contrat restante. Ce n’est a priori pas la volonté lyonnaise de baisser ses tarifs à ce point, alors que plusieurs clubs européens sont sur les rangs. Néanmoins, la réalité est bien là, et personne ne se bat réellement pour faire signer Rayan Cherki malgré le fait que l’OL ait bien intégré sa future vente dans son besoin de récupérer 100 ME au mercato. En attendant, le joueur concentré sur les Jeux Olympiques suit ça à distance, même si ce n’est pas sa faible sollicitation avec les Bleuets qui va le mettre en valeur.