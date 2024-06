L’OL reçoit le feu vert de la DNCG

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sanctionné l’année dernière, avec un encadrement de ses transferts et de sa masse salariale, l’Olympique Lyonnais a cette fois rassuré la DNCG. Le dossier présenté par le propriétaire John Textor et le directeur général Laurent Prud’homme ce jeudi a convaincu le gendarme financier qui n’a prononcé aucune mesure contre le club rhodanien, révèle L’Equipe. Le sixième de Ligue 1 pouvait notamment s’appuyer sur la vente de la LDLC Arena et de la franchise américaine OL Reign, sans compter la promesse de départs de joueurs cet été. L’Olympique Lyonnais peut donc définitivement lancer son mercato sans restriction.