L’OL prend la parole, les dernières heures vont être folles

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Des mouvements dans tous les sens, le directeur sportif de l'OL a laissé entendre que cela allait beaucoup bouger dans les prochaines heures à Lyon.

Il y a beaucoup de dossiers en attente du côté de l’Olympique Lyonnais, et cela devrait donc bouger dans les prochaines heures. David Friio a en personne laissé entendre que des mouvements étaient attendus d’ici à 23h00. Autant dire que le match face à Strasbourg, bien que très important, risque de passer au second plan aux yeux des dirigeants qui vont être concernés par la finalisation des contrats et des transferts. Au niveau des départs, l’OL négocie avec Fulham pour se défaire d’Ernest Nuamah, mais pour le moment le tarif ne monte pas au-delà de 15 millions d’euros selon la presse anglaise. A noter que Brest a fait une offre pour Mama Baldé, et que le club rhodanien réserve pour le moment sa réponse en fonction de ce qu’il va se passer dans les prochaines heures, explique L’Equipe. Gift Orban a aussi des touches en Premier League et en D2 anglaise.

Des arrivées très attendues

David Friio sur le mercato:



« Il risque d’avoir des changements ces dernières heures, et j’y retourne tout de suite » — Max (@MaxOL69) August 30, 2024

Du côté des arrivées, l’OL est toujours sur le coup pour faire venir Carlos Forbs, mais Wolverhampton est également arrivé dans ce dossier du joueur de l’Ajax Amsterdam qui évolue au poste d’ailier gauche. Enfin, parmi les dossiers bouclés mais qui doivent encore être finalisés, se trouve la signature de Wilfried Zaha en prêt de Galatasaray. La prolongation de contrat de Rayan Cherki serait aussi en bonne voie, mais cela reste à étudier une fois le mercato terminé. En défenseur, les informations sont moins solides concernant l’arrivée d’Alexandre Djiku en provenance de Fenerbahçe, mais celle de Warren Omari de Rennes est toujours d’actualité.