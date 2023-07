L’OL plombé par ses supporters, Lacazette fait un aveu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la saison exceptionnelle d’Alexandre Lacazette, auteur de 27 buts en Ligue 1, l’OL n’a pas réussi à accrocher une qualification en Europe.

En recrutant Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette mais aussi Nicolas Tagliafico l’été dernier, l’Olympique Lyonnais avait clairement l’ambition de retrouver l’Europe et si possible la Ligue des Champions en atteignant le podium de la Ligue 1. Force est de constater que les Gones ont terminé très loin de leur objectif avec une septième place qui ne permettra pas aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.

Le buteur et capitaine des Gones, recruté à la fin de son contrat avec Arsenal l’été dernier, a pourtant fait le maximum pour que l’OL atteigne son objectif. En marquant 27 buts en Ligue 1, il a réalisé une saison à couper le souffle. Dans une interview accordée à Planete Lyon, il revient sur les difficultés rencontrées par l’Olympique Lyonnais et sur les raisons de l’échec du club rhodanien. Le changement de direction est évoqué au même titre que… les supporters.

Lacazette déplore les problèmes avec le public

« Plusieurs joueurs sont passés du banc à un statut de titulaire tous les week-ends, il faut le digérer. On a dû également gérer l’extra sportif : le changement de président, les rapports compliqués entre les supporters et certains joueurs… Parfois au quotidien, ce n’est pas facile d’avoir à faire face à un Moussa Dembélé ou un Houssem Aouar qui se sont fait siffler le week-end d’avant » explique Alexandre Lacazette au cours de son interview avant de poursuivre.

« On pouvait voir à leurs visages qu’ils étaient touchés. Je n’ai pas envie de rentrer dans les débats du style ‘qui a raison ? qui a tort ?’ mais ça restait nos collègues, on s’entraînait la semaine avec eux et c’était compliqué. Ce type de situation affecte certains joueurs. Au final, ce mélange d’éléments n’a pas vraiment aidé notre jeune vestiaire » déplore Alexandre Lacazette, pour qui les mauvaises relations entre certains joueurs et les supporters de l’OL ont clairement plombé l’ensemble de l’équipe. Un message clair à l’aube de la saison prochaine, durant laquelle l’objectif des Gones sera une nouvelle fois de retrouver l’Europe.