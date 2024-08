L'OL planifie un rendez-vous très chaud ce lundi

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a raté sa première à domicile samedi, subissant un revers net 0-2 contre Monaco. La faible copie rendue par les Lyonnais n'enchante pas les supporters. Ces derniers auront l'occasion d'exprimer leur colère dès lundi après-midi.

L'OL est tombé de haut en une semaine seulement. Candidat déclaré à l'Europe et surtout à la Ligue des champions, le club rhodanien vient de subir deux lourdes défaites d'entrée en Ligue 1. Samedi après-midi, la prestation ne pouvait être plus mauvaise pour les Lyonnais. Battu 0-2 par Monaco, ils n'ont pas proposé grand chose en attaque malgré le duo Mikautadze-Lacazette aligné en cours de match. Une seule frappe au but en 90 minutes, les supporters présents au Groupama Stadium n'ont rien à eu à se mettre sous la dent. Ils ont sifflé leurs joueurs au coup de sifflet final et leur colère aura du mal à retomber de sitôt.

Le public convié lundi au pire moment

Au vu de la tension existante, l'OL n'a peut-être pas été bien inspiré dans sa programmation. Le club rhodanien a décidé d'ouvrir l'entraînement de lundi après-midi au public. La séance aura lieu dès 16h30 à Décines. Annoncé sur les réseaux sociaux ce dimanche matin, l'évènement a reçu un accueil plutôt glacial des internautes lyonnais. Les piques et commentaires sarcastiques n'ont pas manqué sous la publication de l'OL.

🚨 Entrainement ouvert au public 🚨



Avant #OLRCSA, nous vous donnons rendez-vous au GOLTC ce lundi 26 août à partir de 16h30 pour assister à la séance de nos Gones 🔴🔵



Pour ceux qui ne pourront pas être présents, ce sera en direct sur notre chaîne YouTube et sur #OLPLAY 💻📱 — Olympique Lyonnais (@OL) August 25, 2024

« S’il n’y avait que l’entraînement d’ouvert… mais non il y a aussi le but de Lucas Perri », « Ah, parce que c’est le bon moment ? », « Il y en avait un de Monaco hier au Groupama Stadium... », « Pour finir au service d’urgence de Bron à cause des dégagements de Niakhaté ? », « On ne regarde pas des joueurs plus nuls qu’au quartier », pouvait-on lire entre autres. Une mise au point franche et musclée pourrait survenir. De quoi faire ressurgir de bien mauvais souvenirs, près d'un an après le discours mémorable du kapo des Bad Gones après OL-PSG (1-4) en septembre 2023.