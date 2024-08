L'OL met le paquet pour Alexander Djiku

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Outre Wilfried Zaha, un autre joueur du championnat turc intéresse l'OL. Il s'agit du défenseur central Alexander Djiku.

En grande difficulté en défense centrale, surtout avec le retour possible d’Adryelson vers Botafogo, l’Olympique Lyonnais doit absolument recruter à ce poste sous peine de faire la saison avec seulement deux joueurs indiscutables dans ce secteur. Mais selon la presse turque, les choses vont changer et John Textor entend encore frapper à ce niveau pour se renforcer. Le club rhodanien vient de lâcher 7 millions d’euros et donc de faire une offre à Fenerbahçe pour faire signer Alexander Djiku. L’ancien joueur du RC Strasbourg avait rejoint le club d’Istanbul librement il y a un an, et il a régulièrement été utilisé par José Mourinho cette saison.

ÖZEL | Olympique Lyon, Fenerbahçe'den Alexander Djiku için 7 milyon Euro resmi teklif yaptı. pic.twitter.com/tssL5Stipp — Ersan Serdal (@ersanserdall) August 29, 2024

Mais l’absence de Ligue des Champions a pu peser dans le choix du joueur de 30 ans, qui se verrait bien revenir en France. Une opportunité que Lyon a décidé de saisir en se positionnant sur le natif de Montpellier, connu pour son jeu rugueux en défense centrale et qui pourrait donc faire du bien après le départ de Jake O’Brien cet été. Aucun accord n’a été trouvé entre l’OL et le Fenerbahçe, mais le joueur serait déjà partant pour retrouver la Ligue 1, ce qui devrait favoriser un accord de dernière minute entre les deux formations. Réponse ce vendredi, où l’OL pourrait faire signer deux joueurs, avec le forcing en cours pour un autre joueur du championnat de Turquie en la personne de Wilfried Zaha.