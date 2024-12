L'OL met Cherki et Fofana en vente ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Vent de panique à l'Olympique Lyonnais, qui a besoin de vendre ses joueurs pour rééquilibrer ses finances. Aucun élément du club n'est intransférable et l'OL sera à l'écoute de toutes les offres.

Quel effectif aura Pierre Sage en deuxième partie de saison ? L’entraineur lyonnais, arrivé il y a un an et qui avait pu bénéficier d’énormes renforts au mercato hivernal 2024, peut légitimement craindre de voir plusieurs éléments quitter l’OL pour des raisons financières. Le club rhodanien est en effet interdit de recrutement, avec une masse salariale encadrée et même une rétrogradation provisoire en Ligue 2. Si John Textor se veut toujours incroyablement confiant, le ressenti n’est pas du tout le même à l’intérieur du club. Selon les informations de RMC, aucun joueur n’est intransférable en cas de belle offre.

30 millions pour Cherki ou Fofana

Bien évidemment, l’idée est de faire partie les éléments les moins utilisés, et qui ont encore de la valeur marchande, comme Gift Orban et Ernest Nuamah par exemple. Se défaire de Nicolas Tagliafico, qui approche de la fin de contrat, de Wilfried Zaha, avec son prêt raté de Turquie, ou même de Nemanja Matic, qui possède un gros salaire et un âge plus avancé, n’est pas exclu. Mais selon la radio sportive, même les offres pour des joueurs décisifs et majeurs comme Rayan Cherki ou Malick Fofana ne sont pas à écarter. Ces deux derniers sont mis en vente pour un prix minimum de 30 millions d’euros et sont donc transférables si un club met les moyens.

OL : Almada s’annonce, Sage lui réserve un accueil glacial https://t.co/dKF9YauTyP — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2024

Une décision liée à la situation économique de l’OL, et qui confirme que Eagle Groupe compte sur les revenus liés aux transferts pour redresser la barre financièrement. Et permettre aussi à un joueur comme Thiago Almada de signer sans provoquer les réticences de la DNCG par exemple. L’hiver sera chaud à Lyon, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour la formation de Pierre Sage qui réussit une première partie de saison très correcte jusqu’à présent.