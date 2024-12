L’OL met Cherki en vente, cinq clubs se réveillent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C'était couru d'avance. Grâce à sa première partie de saison convaincante, Rayan Cherki intéresse du beau monde en Europe. Mais un club a pris les devants, et ce n'est pas le PSG.

Les informations sur la volonté de l’Olympique Lyonnais d’écouter toutes les offres pour ses joueurs, y compris pour ses éléments les plus importants, ont fait du bruit dans le microcosme rhodanien. Mais cela fait bien longtemps que certains clubs européens ont Rayan Cherki dans le viseur. Le meneur de jeu avait été sollicité l’été dernier, mais son entourage, le clan Mbappé à l’époque, n’avait visiblement pas bien senti les coups et le joueur était finalement resté à Lyon, avant de prolonger. Après un retour tonitruant et une maturité associée à une efficacité revenue, le Franco-Algérien fait saliver du monde. John Textor en demande le double du prix exigé cet été, à savoir au moins 30 millions d’euros. Pas de quoi faire peur un club qui veut vraiment le faire venir : Liverpool.

Liverpool est en avance pour Cherki

Imagine this performance but with Salah, Díaz/Gakpo, Núñez/Jota around him.



Cherki’s presence in our front four would lead to us creating a lot more CLEAR CUT opportunities.



Low blocks would be dusted. pic.twitter.com/WlNKIvkRz4 — Watch LFC (@Watch_LFC) December 19, 2024

Selon la presse anglaise, les Reds sont les plus pressants et ont commencé les contacts dès le mois de novembre. La piste continue d’être travaillée par la formation de la Mersey, qui est persuadée de tenir le bon bout. Cela malgré l’intérêt de plusieurs formations européennes. Le PSG a souvent été évoqué mais les dirigeants parisiens ont été refroidis par l’épisode de l’été dernier, et ne sont plus aussi chauds. En revanche, la presse allemande évoque plusieurs nouvelles pistes pour Cherki. Le Borussia Dortmund serait toujours sur les rangs, comme l’été dernier, mais ce serait aussi le cas du Bayer Leverkusen et du RB Leipzig, qui sont sous le charme du dribbleur lyonnais, et persuadé que la Bundesliga pourrait parfaitement lui convenir. Des éléments qui peuvent s’entendre pour le joueur, même si ce dernier voir surtout ses chances de quitter l’OL se multiplier avec ces intérêts nombreux.