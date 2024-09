L'OL lâche son visage historique, les supporters en furie ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Visage d'OL TV puis d'OL Play depuis de nombreuses années, Barth Ruzza n'animera plus son émission OL Night System. Cette annonce ainsi que celle de son remplaçant ont enflammé la toile.

Il représente l'âme de l'OL plus que tous les joueurs lyonnais actuels pratiquement. Barth Ruzza est l'animateur historique du média officiel de l'OL, sous ses différentes appellations OL TV et OL Play. Ces dernières années, il animait l'émission OL Night System qui accueillait les éléments du club et permettait aux supporters de réagir en direct par téléphone. Cependant, l'émission était bien différente depuis la reprise. Barth n'était plus présent en plateau et l'émission n'était plus qu'un simple enchaînement de débats. Depuis vendredi c'est même pire, OL Night System (OLNS) n'existe plus.

Barth écarté pour un supporter parisien ?

OLNS a laissé la place au TOLK avec une nouvelle équipe aux commandes. Une annonce qui n'a pas réjoui les supporters lyonnais pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la communication de l'OL a été opaque sur le sujet. L'annonce du changement d'émission est arrivée tardivement et surtout le sort réservé à Barth est inconnu. De nombreux supporters lyonnais se sont émus du traitement subi par Barth.

On pourrait avoir un peu de transparence @OL @OLPLAY_Officiel ? Car il restera à jamais le numéro 1 du média club. Il est l’histoire ! pic.twitter.com/ku6rI09SUg — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) September 20, 2024

Tout ça pour être remplacé par un supp du PSG …

Triste https://t.co/bPbBWHifG4 pic.twitter.com/U2FqTF0xMd — Lib 🦬 (@LiberoGrand3) September 20, 2024

« Pourquoi n'est-il plus là ? Aucune communication claire sur une personne aussi importante dans l'histoire de l'OL », « Pour moi Barth était une formidable raison de regarder OL Play. On gomme sa présence petit à petit. Dommage », ont posté certains suiveurs de l'OL sur X. Pour ne rien arranger, certains lyonnais très observateurs ont remarqué que le nouveau co-animateur Jules Cros appréciait le PSG comme le montraient d'anciennes photos ressorties sur le web. Une polémique hors-terrain qui risque de diviser un peu plus les supporters de l'OL dans un début de saison déjà compliqué.