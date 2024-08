L'OL fracassé pour son mercato de bourrin

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très actif en début de mercato avec les signatures d’Abner, Niakhaté et Mikautadze, l’OL est bien plus en retrait depuis quelques semaines. Ce qui vaut des critiques de plus en plus salées aux dirigeants lyonnais.

Le mois de juillet était porteur d’espoir à l’Olympique Lyonnais avec un début de mercato très intéressant, symbolisé par la signature de Georges Mikautadze en provenance du FC Metz pour seulement 18,5 ME mais aussi les venues d’Abner et de Moussa Niakhaté, deux renforts notables en défense. Depuis, c’est en revanche le calme plat, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. On le sait, l’état-major de l’OL cherche actuellement à se séparer de plusieurs indésirables, et cela semble bloquer de nouvelles arrivées. Sur son compte X, l’influenceur Zack Nani, supporter assumé de l’Olympique Lyonnais, a fait part de son mécontentement face à la lenteur du mercato de son club de coeur.

Nuamah et Mangala sacrifiés pour sauver l’OL ? https://t.co/cNe6W577Fp — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2024

Au-delà de la difficulté à vendre, le Youtubeur ne comprend pas que David Friio ne soit pas en mesure de réaliser quelques coups bien sentis sur le mercato avec des joueurs inconnus au bataillon, recruté à bas coût. « Le truc qui me frustre dans le mercato de l'OL c'est pas juste les prix surpayés pour certains joueurs ou le manque de départs. C'est l'absence quasi totale de petits coups bien sentis. Ils sont où les joueurs pas chers et bien scoutés ? Les bonnes idées à 3/4/5 millions ? » s’interroge Zack Nani, à deux doigts de demander ce que font les scouts de l’OL de leurs journées, avant de poursuivre.

Zack Nani tape fort sur le mercato de l'OL

« Mon frère dans la cellule y'a Micky El Scout des grands Threads de 77 tweets sur des U17 du Venezuela t'arrives l'été on envoie que des 20/30 briques sur des mecs de gros clubs » se résigne Zack Nani, plein d’ironie mais également de déception, avant de conclure avec une note d’optimisme. « En VRAI DE VRAI, je trouve l'équipe meilleure que l'an dernier, on est vraiment à pas grand chose d'être vraiment complets mais l'été dernier au final dans tes meilleurs coups t'as Mata, Baldé, Maitland-Niles, Caleta-Car, des mecs qui n'ont rien ou peu coûté » juge Zack Nani, pour qui le prix des transferts ne garanti donc pas la qualité du joueur et c’est même le contraire en ce qui concerne l’OL sur les derniers mois. Orel Mangala en est sans doute l’exemple le plus symbolique puisque l’international belge a été recruté à prix d’or pour plus de 30 ME mais a pour l’instant déçu tout le monde.