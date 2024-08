L'OL fonce sur un crack belge

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Désireux de renforcer son entrejeu, l'Olympique Lyonnais aurait fait une offre de prêt pour un jeune joueur de l'Union Saint-Gilloise qui est emballé à l'idée de venir.

L'Olympique Lyonnais a rapidement compris qu'il avait pris trop de retard sur le renforcement de son entrejeu. Après la grosse déculottée sur la pelouse du Stade Rennais (3-0) en clôture de la première journée de championnat de la saison, les dirigeants lyonnais ont accéléré les choses. Ce jeudi 22 août, L'Equipe révélait que le club avait trouvé un accord avec Tanner Tessmann (22 ans, Venise). Joueur très complet, capable d'évoluer surtout en milieu défensif devant la charnière centrale. Mais ce n'est pas tout puisqu'une autre opération est sur le point d'être finalisée en parallèle.

L'OL vise Noah Sadiki

En plus de Tessmann, l’OL va essayer de recruter Noah Sadiki, le milieu de terrain de 19 ans de l’Union Saint-Gilloise. Le jeune belge est d’accord pour venir à Lyon. Une offre de prêt avec option d’achat a été adressée aujourd’hui. https://t.co/HPb4hlWPCC — hugo (@hugoguillemet) August 23, 2024

Le besoin au milieu de terrain se fait sentir plutôt sur le plan qualitatif. L'Olympique Lyonnais l'a bien compris et cherche à recruter non pas un mais deux joueurs capables d'évoluer dans l'entrejeu. Puisque tout le monde est à vendre à Lyon, le club tente des pistes à moindre coût. Pour l'Américain Tessmann, il ne lui reste qu'un an de contrat donc son transfert ne devrait pas être très onéreux. Mais il n'est pas la seule piste. Le quotidien sportif français indique ce vendredi 23 août que la direction rhodanienne tente d'attirer le très jeune Noah Sadiki. Perçu par certains spécialistes comme un véritable joyau de la Belgique, il fait l'objet d'une offre de prêt de la part de l'OL, à laquelle une option d'achat a été greffée. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 5 millions d'euros. Le joueur, capable d'évoluer aussi bien en numéro 6 devant la défense qu'en 8 dans la transition avec l'attaque, doit désormais attendre l'accord de son club, l'Union Saint-Gilloise. Lui, en tout cas, est emballé à l'idée de signer à Lyon.