L'OL fonce sur Fabio Grosso ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ancien joueur du club, libre de tout engagement, motivé à l’idée de venir et validé par l’ensemble de l'organigramme, Fabio Grosso est le grand favori pour le poste d’entraineur de l’OL.

Le suspense sur le coup de coeur de l’Olympique Lyonnais pour son futur entraineur est sur le point de se terminer. Le club rhodanien discute désormais en priorité avec Fabio Grosso pour prendre les commandes de l’équipe entrainée précédemment par Laurent Blanc. Ancien coéquipier de Gennaro Gattuso en équipe d’Italie, l’ex-défenseur passé par l’OL entre 2007 et 2009 a de nombreux avantages. Comme celui d’être libre après avoir réussi la performance de remporter le championnat de Série B avec Frosinone, sans trouver le club ambitieux qu’il voulait pendant l’été. Il parle également le français de manière très correcte et a été validé par la cellule de recrutement de l’OL. Ce n’était pas le cas de Gennaro Gattuso, qui était surtout poussé par l’agent Jorge Mendes, et dont John Textor a fini par se méfier un peu.

Préparation de la réception du Havre ce dimanche 👊🔴🔵#OLHAC pic.twitter.com/RlgD30nhyj — Olympique Lyonnais (@OL) September 12, 2023

Désormais, les discussions ont débuté avec Fabio Grosso, révèle L’Equipe, pour qui cette piste n’a été mise sur le devant de la scène que très tardivement, ce qui explique ce nouveau rebondissement. Et ce n’est peut-être pas fini car les dirigeants lyonnais travaillent aussi sur un autre profil d’entraineur, dont le nom n’aurait toujours pas filtré. Une preuve en tout cas que le dossier Gattuso est en train de se renfermer. Car même si la venue de Fabio Grosso ne devait pas se finaliser faute d’accord, alors l’OL partirait sur un autre profil de coach qui ne serait pas l’ancien joueur du Milan AC. En attendant, l’OL continue de préparer son match face au Havre, dimanche prochain au Groupama Stadium.