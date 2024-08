L'OL fonce en D2 anglaise pour calmer Pierre Sage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après la défaite de l’OL contre Arsenal ce week-end, Pierre Sage a reconnu les manques de son équipe au milieu de terrain. Ce secteur de jeu doit être renforcé en priorité d’ici la fin du mercato.

L’Olympique Lyonnais débute son championnat avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir. Pierre Sage aurait sans doute préféré un match plus abordable pour démarrer, d’autant que l’entraîneur lyonnais a de gros doutes au sujet de son équipe. C’est plus particulièrement son milieu de terrain qui fait trembler le coach français de 45 ans, pas satisfait par le rendement de Nemanja Matic, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret lors des matchs de pré-saison. Après la défaite à Arsenal dimanche soir, Pierre Sage a reconnu que son trio ne lui avait pas apporté satisfaction et qu’il sera certainement nécessaire de recruter à ce poste d’ici la fin du mercato le 31 août.

David Friio a entendu le mécontentement de son entraîneur et s’active pour lui trouver un milieu de terrain supplémentaire. A en croire les informations du média italien Voce Giallo Rossa, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs très intéressés par le profil de Boubakary Soumaré. De retour à Leicester en D2 anglaise après un prêt au FC Séville en 2023-2024, le natif de Noisy-le-Sec a des partisans en interne à l’OL. Mais dans ce dossier estimé à près de 15 ME par le site spécialisé Transfermarkt, la concurrence sera rude pour David Friio, qui va notamment devoir se battre avec l’AS Roma dont le directeur sportif français Florent Ghisolfi apprécie également beaucoup le profil de Boubakary Soumaré.

En plus de Rome et de l’OL, il se murmure que l’AS Monaco est également intéressé par le joueur formé au Paris Saint-Germain, que Leicester ne retiendra pas cet été. Les Foxees ont accepté l’idée d’un départ de Soumaré, mais pas à n’importe quelle condition. Selon le média Voce Giallo Rossa, un prêt n’est pas envisageable pour le milieu de terrain de 25 ans, que Leicester souhaite vendre de manière définitive afin de récupérer de l’argent dans un transfert sec. Reste maintenant à voir si l’OL a 15 ME à poser sur la table pour recruter Boubakary Soumaré, après avoir déjà investi près de 130 ME sur le marché des transferts cet été.