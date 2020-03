L’OL est bouillant, Garcia donne rendez-vous au PSG

Dans : OL.

Rudi Garcia, entraîneur de l’OL, après la victoire dans le derby contre l’ASSE en Ligue 1 (2-0) : « En deuxième période, l’ASSE nous a plus gêné. Mais bon, ce qu’on fait en ce moment, c’est bien ! On joue. On est solide aussi, car ça fait trois matchs que l'on ne prend pas de but. Et c’est plus facile à gagner des matchs comme ça. Je suis content pour les joueurs, ils méritent toutes ces victoires. La saison n’a pas toujours été facile pour eux. Mais en championnat, on est encore loin d'où on veut être, c'est-à-dire sur le podium final. On va continuer à cravacher dur pour revenir dans le Top 3, mais c’était important de gagner ce derby. Guimaraes ? C’est un formidable joueur de ballon. Depuis qu’il est rentré dans ce milieu, on a beaucoup plus de fluidité. Contre Sainté, on a gagné cette bataille du milieu. Ce n’est pas toujours facile quand on joue tous les trois jours. Mais la fatigue passe plus vite quand on gagne. Aux joueurs d’être sérieux entre les matchs pour pouvoir reproduire ce genre de performances ! Avoir battu la Juventus en Ligue des Champions a donné un capital confiance important au groupe. On verra ce qu’on est capable de faire contre le PSG en demi-finale de la Coupe de France mercredi. J’espère qu’on va récupérer quelques joueurs qui sont aussi à l’infirmerie... », a-t-il déclaré sur Canal+.