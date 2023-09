L'OL en Ligue 2, il raconte quand tout a basculé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir en Ligue 1, l'OL a pris la marée face au PSG au Groupama Stadium. Derniers du championnat, les Gones inquiètent les fans et observateurs.

L'OL est, à un but près, dernier de Ligue 1 après quatre journées disputées. La situation est chaotique et le point de non-retour est consommé avec les Ultras du club. Les prochains jours vont être particulièrement bouillants dans le Rhône et des changements sont attendus. Car si rien ne se passe, l'OL pourrait finir par jouer le maintien en Ligue 1. Une catastrophe pour les ambitions sportives et financières des Gones. En tout cas, dès la reprise du championnat à la fin de cette trêve internationale, les résultats devront être à la hauteur. Pour Raphaël Vantard, l'OL est clairement en danger et une prise de conscience doit intervenir.

L'OL, le pire est envisageable ?

Sur l'antenne d'RTL, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet et veut croire à tous les scenarii pour les Rhodaniens. « C’est historique de voir l’Olympique Lyonnais à un tel niveau, c’est-à-dire bon dernier du classement. Il faut remonter aux années 1991-1992, pour voir Lyon à un niveau si bas. Techniquement parlant, Lyon est en danger. Lyon joue le maintien au moment où on parle et c'est mérité. (...) La scène avec les fans ? Il y avait de la soumission chez les joueurs. Personne ne mérite d'être humilié comme cela mais cela montre le pouvoir qu'ont pris les supporters à Lyon et c'est peut-être quand ils ont fait partir Genesio que tout ça a commencé pour le club », a notamment indiqué Raphaël Vantard, curieux de savoir comment l'OL va réussir à remonter la pente dans les prochaines semaines. Déjà, cela devrait se faire sans Laurent Blanc, que l'on dit sur la sellette. Bruno Lage, entraineur de Botafogo, fait partie des profils qui intéressent le board de l'Olympique Lyonnais.