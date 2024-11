L’OL en danger, Aulas jugé coupable

Dans : OL.

L'OL est dans le rouge et sous la menace des instances pour la gestion économique à la sauce Textor. Mais Jean-Michel Aulas est aussi pointé du doigt.

La situation financière de l’Olympique Lyonnais risque bien d’être le sujet de préoccupation important de ces prochaines semaines. Le sportif va reprendre le pas avec la Ligue 1 et l’Europa League, mais la menace plane désormais sur l’OL version John Textor. Ce dernier a immédiatement vendu les bijoux de famille du club que sont la franchise d’OL Reign, mais aussi l’équipe féminine de l’OL, et la LDLC Arena également. Malgré cela, son groupe possède des dettes énormes et il n’est pas certain qu’une introduction en bourse ou une vente des parts de Crystal Palace puisse tout régler. Un système global suffisamment inquiétant pour la DNCG pour qu’elle prononce une relégation provisoire en Ligue 2 si aucune amélioration n’avait lieu dans les prochains mois.

Si la façon de faire de l’Américain, qui jongle entre ses clubs et assure que cela permet à tout le monde d’y être gagnant, laisse beaucoup de monde circonspect, la responsabilité de Jean-Michel Aulas est également pointée du doigt. Journaliste spécialisé sur le football français pour le média américain CBS, Jonathan Johnson a rappelé que JMA était celui qui avait vendu le club à Textor, et surtout que le déclin financier et sportif avait été entamé depuis quelques années déjà.

« Ancien propriétaire de l’OL pendant près de 40 ans, Jean-Michel Aulas mérite un énorme crédit pour avoir bâti Lyon, mais doit aussi assumer une part de responsabilité en laissant une forme de complaisance s’installer avant la vente. Le dirigeant français se distance d’un éventuel come-back, se concentrant sur le football féminin qu’il a toujours porté. Il avait d’ailleurs fait de l’OL féminin une équipe plus puissante que celle masculine à Lyon. Pourtant, ce fut l’un des premiers atouts que John Textor a vendu à son arrivée. Aulas a fait de Lyon quelque chose de grand et de respecté en France et dans l’Europe, mais il s’est aussi trop accroché à son poste quand une approche plus novatrice aurait permis aux Gones d’évoluer et d’éviter le scénario qu’ils vivent actuellement », assène le journaliste de CBS, pour qui Aulas n’a clairement pas préparé la suite et a été clairement surpris par la façon dont John Textor l’a éjecté de son poste en très peu de temps.