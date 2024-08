L'OL écarte Lopes et Cherki, une ingratitude qui choque

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières heures, l'OL a pris les choses en main pour accélérer les ventes. Cherki a été placé dans le loft tandis que Rémy Descamps est attendu pour prendre la place de Lopes. Steve Savidan est choqué par le traitement des deux enfants du club.

Dans l'obligation de récupérer plusieurs millions d'euros au mercato, l'OL ne fait plus de sentiment. Les Lyonnais sont passés à la vitesse supérieure pour se débarrasser d'Anthony Lopes et de Rayan Cherki notamment. Déjà privé de sa place de numéro 1 par Lucas Perri, Lopes devrait perdre la place de gardien remplaçant au profit de Rémy Descamps. L'ancien portier nantais est attendu dans les prochaines heures dans le Rhône. Récemment revenu des JO, Rayan Cherki a été écarté du groupe professionnel ce lundi. Le jeune prodige, qui n'a pas prolongé son contrat à l'OL, doit se trouver un nouveau club d'ici la fin de l'été.

Lopes et Cherki dans le loft, l'OL ingrat ?

Une mesure brutale pour deux cadres de l'OL lors des dernières saisons et même lors de la dernière décennie concernant Anthony Lopes. Cette stratégie fera réagir certains supporters rhodaniens. Pour l'heure, elle choque déjà Steve Savidan. Sur l'antenne de RMC, l'ancien attaquant s'est montré choqué du traitement infligé aux deux Gones pur jus. Selon lui, la direction lyonnaise est irrespectueuse de les mettre dans le loft. Au-delà de l'OL, Savidan dénonce une pratique trop répandue au sein des clubs français.

L'OL place Cherki et Lopes dans un loft. Est-il trop dur avec ses joueurs formés au club ?



🗣️ Colère de @SAVIDANSTEVE : "En France, on ne sait pas faire de bonnes transitions. Ils ont tenu l'institution quand on voyait le club en L2 !" #RMCLive pic.twitter.com/g2dGYKiLmZ — RMC Sport (@RMCsport) August 20, 2024

« C’est ça aussi le problème qu’on a en France. T’as des joueurs qui sont formés, qui ont une réelle valeur pour le club, pour les supporters. Et, à la fin, on a ce problème en France. On ne sait pas faire la transition sur la fin. Comment Lopes ou Cherki peuvent-ils finir dans le loft dans un club comme Lyon ? Quand tu as si peu de respect pour le travail qui a été fait pendant des années. Lopes n’est pas parti pendant des années malgré les propositions quand il était à son prime. En France, on ne sait pas faire de bonnes transitions. […] C’est pas des joueurs formés qui ont fait un bref passage au club. Ils ont tenu l’institution comme la saison dernière où on voyait Lyon descendre en Ligue 2. Franchement, le respect… Je ne sais même pas si Pierre Sage valide cette décision. Le connaissant lui et son staff, je ne suis pas sûr qu’ils valident », a lâché l'ancien valenciennois. Au vu du contexte économique difficile à l'OL, les paroles de Savidan ne trouveront sans doute pas d'écho.