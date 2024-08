L'OL dépense sans compter, Textor est en feu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Avec 134 millions d’euros dépensés depuis le début du mercato, l’OL de John Textor met les moyens pour offrir à Pierre Sage une équipe capable de se qualifier en Ligue des Champions.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais incite à la plus grande prudence car du côté des supporters, on apprécie de voir John Textor injecter autant d’argent dans le club rhodanien, mais on sait aussi que cette stratégie est à double tranchant. Avec de tels investissements, l’OL n’aura pas le droit à l’erreur la saison prochaine et Pierre Sage sait que le club rhodanien devra absolument se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et pour cause, l’OL a vu les choses en grand ces dernières semaines puisque depuis le début du mercato estival, John Textor a injecté 134 millions d’euros pour recruter Duje Caleta-Car, Mama Baldé, Abner, Saïd Benrahma, Georges Mikautadze, Orel Mangala, Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté.

Le défenseur de Nottingham Forest est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OL avec un transfert de près de 32 millions d’euros bonus inclus. Tous ces transferts ont placé Lyon sur le podium des clubs les plus dépensiers en Europe depuis le début de l’été selon BeIn Sports, qui rapporte que l’OL se trouve juste derrière le Bayern Munich (145 millions d’euros) et Aston Villa (176 millions d’euros). Chez les supporters lyonnais, on apprécie de voir l’équipe ainsi renforcée, mais on se questionne aussi. Car personne n’oublie que lors de son passage devant la DNCG il y a quelques semaines, John Textor a promis de vendre pour 100 millions d’euros.

Or pour l’instant, le bilan affiche seulement 24,5 millions d’euros de ventes après les départs de Jake O’Brien à Everton et de Skelly Alvero du côté du Werder Brême. Comme indiqué par ailleurs, le club rhodanien espère boucler au plus vite les ventes de Rayan Cherki, Anthony Lopes ou encore Gift Orban. Mais pour arriver à la barre espérée des 100 millions d’euros, il va falloir réaliser une véritable prouesse. Un autre joueur pourrait aider Lyon à atteindre son objectif : Maxence Caqueret. Mais le milieu de terrain français, dont le profil est notamment apprécié par le Bayer Leverkusen, n’a pas encore reçu de proposition ferme.