L'OL champion de France, Riolo ne rigole plus

Par Corentin Facy

En début de saison, John Textor a surpris tout le monde en annonçant que l’objectif de l’OL était de lutter pour le titre face au PSG. Une punchline qui avait valu de nombreuses moqueries au propriétaire des Gones.

Début juillet, John Textor avait frappé fort dans les colonnes de Globo Esporte en expliquant que l’Olympique Lyonnais voulait « botter le cul » du Paris Saint-Germain et s’imposer comme un candidat crédible au titre de champion de France. Les propos de l’homme d’affaires américain avaient fait sourire, d’autant que les premiers matchs de l’OL en Ligue 1 ont frôlé la catastrophe avec deux défaites contre Rennes et Monaco en ouverture du championnat.

Mais depuis quinze jours, l’équipe de Pierre Sage a redressé la barre en battant Toulouse puis Nantes, et ne se trouve plus qu’à quatre points du podium. La situation a donc été redressée bien plus tôt que l’an passé, où il avait fallu attendre la trêve hivernale pour que l’OL amorce un retour en forme. Et si finalement, John Textor était crédible en affichant ses ambitions de titre ? Après tout, Daniel Riolo ne sait plus sur quel pied danser avec le patron américain des Gones, ni avec cette équipe imprévisible capable du pire comme du meilleur dans la même saison.

Daniel Riolo a envie de croire John Textor

« Textor, on a en rigolé de lui au mois d’août, à un moment où ça n’allait pas du tout pour l’OL. Il avait dit que Lyon jouait le titre, on avait tous rigolé au vu de la situation du club. Maintenant, on se dit ‘pourquoi pas, ils sont dans une remontée au classement’, ils l’ont déjà fait l’année dernière. J’ai besoin de repères avec Lyon, je ne sais plus quel genre de club c’est, où ils sont situés. Logiquement, ils doivent être dans le top 3 en France. Ensuite, on a arrêté d’avoir cette ambition avec ce club. Il y a eu ce mercato mené très bizarrement, mais Sage a retrouve une équipe, un système » a lancé le journaliste de RMC dans l’After Foot, avant de conclure au sujet de l’OL.

« On a besoin d’avoir de nouveaux objectifs avec Lyon, on a besoin d’être pris par la main pour ne pas être perdu avec ce club. Les supporters aussi, ils ont besoin qu’on leur raconte une histoire. Textor, quand il parle, vu qu’on est pas habitué à sa communication, on a toujours envie de rigoler, on ne le prend pas au sérieux » a analysé Daniel Riolo, qui estime que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont capables de tout, et qui ne se risque donc pas à des pronostics en ce qui concerne la saison de l’Olympique Lyonnais. Actuellement 8e de Ligue 1 après sept journées, l’équipe entraînée a déjà soufflé le chaud et le froid. Mais globalement, la fin du mercato lui a permis de retrouver de la stabilité et une cohérence qui font sa force depuis quelques temps. A confirmer dès le retour de la trêve avec des matchs abordables contre Le Havre et Auxerre en Ligue 1.