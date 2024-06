L'OL active une piste en Ligue 1 pour oublier Lacazette

Dans : OL.

Confronté au possible départ d’Alexandre Lacazette en Arabie saoudite, l’OL prospecte pour trouver un avant-centre susceptible de combler le départ du capitaine rhodanien. Un nouveau nom made in Ligue 1 est évoqué.

Ce n’est plus un secret, l’Olympique Lyonnais risque de perdre Alexandre Lacazette lors de ce mercato estival. A un an de la fin de son contrat, le capitaine des Gones est très courtisé en Arabie Saoudite, une destination qui pourrait le tenter pour terminer sa carrière avec un très gros contrat en poche. Les supporters de l’OL ne veulent pas y croire, mais l’ancien attaquant d’Arsenal a bien des chances de faire ses valises. Un coup dur que l’état-major de l’Olympique Lyonnais tente d’anticiper du mieux possible en activant plusieurs pistes de buteurs capables de remplacer l’international français.

Le nom de Georges Mikautadze (Metz) a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Le buteur géorgien, qui disputera l’Euro avec la sélection entraînée par Willy Sagnol, est une vraie piste de l’OL mais la concurrence sera féroce dans ce dossier puisque Rennes ou encore Monaco sont également sur les rangs. C’est ainsi que l’OL regarde d’autres buteurs prolifiques de Ligue 1 et a coché le nom de Thijs Dallinga selon les informations du Quotidien du Sport. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison, l’international néerlandais (1 sélection) a un profil qui plait aux dirigeants du club rhodanien.

Dallinga dans le viseur de l'OL au mercato ?

Il faut dire qu’à seulement 23 ans, le natif de Groningen vient de boucler une seconde saison pleine dans l’élite. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Dallinga ne sera pas facile à déloger de Toulouse, qui en réclame 20 millions d’euros au minimum. Une somme similaire à celle réclamée par Metz pour Mikautadze et que l’OL sera de toute façon obligé de mettre sur la table pour trouver un joueur assez efficace pour compenser le potentiel départ d’Alexandre Lacazette. Le départ du général lyonnais n’est pas encore certain mais déjà, Lyon se projette sur la suite et envisage la saison prochaine sans son maître artificier. S’il reste en revanche, il y a fort à parier que l’OL ne recrutera aucun avant-centre puisque les Gones ont déjà recruté Gift Orban l’hiver dernier, même si les premiers pas de l’ex-attaquant de Genk à Lyon n’ont pas été très concluants.