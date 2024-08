L'OL accuse BeIN Sports

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’imbroglio autour du transfert de Georges Mikautadze a beaucoup fait parler ces dernières heures, mais un accord a été trouvé entre l’OL et Metz. Le club rhodanien va bien payer son premier versement dans les temps.

Bouclé depuis mi-juillet pour un total de 18,5 ME, le transfert de Georges Mikautadze du FC Metz à l’Olympique Lyonnais fait encore parler de lui. Mercredi soir, L’Equipe a révélé que le club rhodanien n’avait pas honoré sa première traite, qui aurait dû tomber dans les comptes du club lorrain le 1er août. D’un montant de 8 ME, ce premier versement n’a pas été payé en intégralité par l’OL, ce qui a logiquement provoqué la furie du président messin Bernard Serin. Relégué en Ligue 2, le FC Metz a besoin de cet argent pour renforcer son équipe lors de la dernière quinzaine du mercato, raison pour laquelle le club messin a saisi la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel.

A en croire les informations de L’Equipe, il n’y aura cependant pas besoin que la LFP tape sur les doigts de l’OL puisqu’un accord a été trouvé jeudi soir entre les deux clubs et les 8 ME attendus par Metz vont être versés par l’Olympique Lyonnais dans les jours à venir. Dans les colonnes du quotidien national, le club détenu par John Textor a apporté quelques précisions pour expliquer ce gros bug. En haut lieu au sein du club rhodanien, on explique que le retard pris par BeInSports, qui a attendu la fin de la vente des droits TV avant de verser sa part aux clubs il y a quelques jours, « a mis l’OL dans l’embarras ».

BeInSports à l'origine du retard de paiement de l'OL ?

Responsable financier d’Eagle Football en charge de ce dossier important, Danilo Caixeiro a fait savoir à L’Equipe que « de nombreux autres clubs français » ont été mis en difficulté par ce retard de versement de BeInSports et que l’OL n’est pas un cas isolé. On assure également à Lyon que ce genre de petit incident est fréquent, mais qu’il se règle rapidement comme ce fut le cas dès jeudi soir entre Metz et Lyon. Plus de peur que de mal donc pour les supporters lyonnais, mais cela prouve tout de même que la marge de manoeuvre de John Textor est très réduite sur le marché des transferts. Plus que jamais, Lyon a besoin de vendre quelques joueurs à forte valeur marchande pour se donner de l’air et espérer une fin de mercato un peu plus excitante, avec un ou deux renforts désirés par Pierre Sage, notamment dans le but de renforcer son milieu de terrain.