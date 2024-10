L'OL a raté le Iniesta français, ils n'en reviennent pas

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Prêté au FC Nantes par l’Olympique Lyonnais, Johann Lepenant se refait une santé en Loire-Atlantique. Le milieu français fait l’unanimité et ne reçoit que des louanges de la part des consultants nantais.

Pas dans les plans de l’Olympique Lyonnais cette saison, Johann Lepenant a dû plier bagage. Le milieu de terrain de 21 ans a rallié le FC Nantes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat fixée à 2,5 millions d’euros. Buteur et passeur décisif lors du match nul contre l’AS Saint-Etienne le week-end dernier (2-2), Lepenant frappe les esprits, après avoir déjà été l’unique buteur nantais à Angers la semaine précédente (1-1). Les consultants de l’émission Nantes Foot se sont montrés dithyrambiques au sujet des performances de l’ancien caennais : «Outre le fait qu’il crève l’écran, il apporte de la rage, de l’envie, on voit qu’il a du ballon. C’est aussi ça qui plait. Il a vraiment tout pour plaire et il fait des gros matchs. Dans un effectif où il n’y a pas de milieu de terrain qui se projette vers l’avant, lui il y va. Cela doit être une consigne du coach, mais cela marche très bien. C’est la super recrue de l’été pour l’instant», s’est réjoui Emmanuel Merceron sur le plateau.

Nantes remercie l’OL pour le prêt de Lepenant

De son côté, Matthieu Bellée a complété les paroles de son collègue et a tenu à remercier le propriétaire de l’Olympique Lyonnais pour cette opportunité de relancer un joueur en difficulté l’an dernier dans le Rhône : «C’est un bon mec, il s’exprime bien. Au-delà des qualités footballistiques, il y a un ensemble de choses qui fait qu’il a tout pour devenir le chouchou des supporters du FC Nantes et de la Beaujoire. Merci à John Textor et au board lyonnais d’avoir lâché Johann Lepenant. Il ne sortait pas d’une grande saison à Lyon, il était blessé. Sur le deuxième but contre Saint-Etienne, c’est Andrés Iniesta ! Il suit l’action, il a envie d’être présent et de donner de l’impact sur le terrain», a-t-il affirmé. L’international Espoirs ne pourra pas disputer le prochain match sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. La rencontre du week-end à venir permettra de mesurer à quel point Johann Lepenant est indispensable à l’équilibre de la formation des Canaris.