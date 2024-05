John Textor l'avoue, il veut acheter Everton

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor ne compte pas perdre de temps cet été. Le propriétaire de l'OL a entamé des démarches pour vendre ses parts de Crystal Palace, et racheter le club d'Everton dans la foulée.

La galaxie Eagle Football pourrait accueillir un nouveau club dans les semaines à venir, et pas n’importe lequel. Déjà propriétaire de Botafogo, Molenbeek, l’Olympique Lyonnais et une partie de Crystal Palace, John Textor compte revendre ses parts du club anglais, pour mieux racheter une autre formation de Premier League. Selon les informations de The Athletic, il s’agit d’Everton, qui peine à retrouver une place au chaud dans le championnat anglais, et se bat non seulement contre la relégation chaque année, mais aussi contre des difficultés financières récurrentes. Propriétaire de 45 % des parts de Crystal Palace, l’homme d’affaire américain n’apprécie guère cette situation où il n’a pas le contrôle du club, et a contracté la banque d’affaire Raine pour trouver un nouvel actionnaire capable de lui racheter ses parts. Ces derniers mois, il a tenté de prendre des parts majoritaires chez les Eagles de Palace, mais sans parvenir à aller au bout de sa démarche. « Je suis persuadé et confiant dans le fait qu’un bon nombre de partenaires potentiels va saisir la chance de faire partie de ce futur prometteur à Palace », a livré John Textor dans un communiqué.

Everton, ça fait clairement rêver Textor

Sa décision est donc prise, et c’est pour mieux rebondir dans le football anglais. S’il parvient à se défaire rapidement des parts de Crystal Palace, il compte alors négocier avec Farhad Moshiri pour ses parts du club d’Everton. Ce dernier, homme d’affaire d’origine iranienne, possède 94 % des Toffees, et discute déjà avec des acheteurs potentiels. Le temps presse donc mais John Textor est persuadé de pouvoir griller tout le monde dans un rush à l’américaine dont il a le secret. « Oui, je discute pour racheter Everton, avec différents groupes et différents fonds. Je leur ai demandé s’il y avait un moyen de s’arranger, et de régler tous les problèmes de ce grand club du football anglais. J’adore ce club, tout le monde devrait courir pour le racheter à l’heure actuelle. C’est le genre de club que j’adore. Il y a du risque, mais la récompense peut être tellement glorieuse », a reconnu dans The Athletic le propriétaire de l’OL, qui adore visiblement investir dans les clubs de football et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.