Jeffinho à l'OL, c'est merci et au-revoir

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé en janvier 2023 à l'Olympique Lyonnais en provenance de Botafogo, club qui appartient à John Textor, Jeffinho est reparti en janvier 2024 vers le club brésilien. Son avenir à Lyon est plus qu'incertain.

Le propriétaire de l'OL pensait avoir fait un beau cadeau à son club français l'an dernier en faisant venir un attaquant du Brésil, mais Jeffinho n'a jamais réellement été convaincant durant son année passée à Lyon. Et au dernier mercato d'hiver, alors que l'Olympique Lyonnais voyait débarquer Lucas Perri et Adryelson, les dirigeants rhodaniens n'avaient aucun scrupule à renvoyer l'ailier de 24 ans à Botafogo pour un prêt censé se terminer le 31 décembre prochain. Et si l'on en croit Le Progrès, les chances de voir revenir Jeffinho sont très faibles, même si ce dernier a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais. Celui que certains avaient osé comparer à un « petit Neymar » risque de ne jamais revoir la Ligue 1 et probablement pas l'Europe.

🚨 OFFICIEL !



Jeffinho (23 ans) s'engage à l'OL jusqu'en juin 2027 ! 💙❤️



Montant de l'opération : 10 M€ + 2,5 M€ de bonus. 💰



(📹 @OL)pic.twitter.com/5iJLHe0aNE — Footballogue (@Footballogue) January 31, 2023

Pour Jean-François Gomez, il est évident que s'il ne faut jurer de rien en matière de mercato, le come-back de Jeffinho n'est pas exactement une priorité. « Jeffinho a retrouvé du temps de jeu (18 matches dont 6 en Serie A et 4 en Copa Libertadores), mais il s’est blessé au genou et est out pour dix semaines. Pour lui aussi, la perspective de succès à l’OL, est loin d’être garantie », prévient notre confrère. Il est vrai que le passage de Jeffinho ne restera pas dans les annales de l'Olympique Lyonnais, puisqu'en un an, à cheval sur deux saisons, il aura seulement marqué trois buts (2 en Ligue 1 et 1 en Coupe de France). Ce but en Coupe restera toutefois fameux puisqu'en le célébrant, le joueur brésilien avait fait un salto et s'était blessé à un ischio. Au final, on pourrait bien ne se souvenir que de cela du passage de Jeffinho à l'OL.