« ‍Je suis très inquiet pour l’OL ‍», Pierre Ménès se lâche

Par Claude Dautel

La situation financière de l'Olympique Lyonnais est pour le moins extrême, puisque la DNCG a décidé de sanctionner le club de John Textor. Le propriétaire de l'OL inquiète énormément.

John Textor est un dirigeant anachronique dans le football français, le successeur de Jean-Michel Aulas n'étant pas du genre à mâcher ses mots. On l'a vu faire face seul contre Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune dans le dossier des droits TV de la Ligue 1, mais on l'a aussi entendu s'en prendre à la DNCG quand cette dernière lui a fait remarquer qu'il n'avait pas du tout tenu ses engagements financiers et ne garantissait pas un règlement rapide d'une dette devenue colossale.

Mais cette fois, le patron d'Eagle Football Group ne fait sourire personne, car l'Olympique Lyonnais est désormais menacé d'une relégation brutale en fin de saison. John Textor est au coeur d'un véritable ouragan, même s'il répète avoir les moyens de rapidement rectifier le tir en apportant à la DNCG les preuves que les comptes de l'OL ne seront pas dans le rouge vif en fin de saison. Pour Pierre Ménès, l'heure est venue pour Textor de dire la vérité et de ne plus chercher des excuses pour justifier l'état actuel des comptes du club.

Textor l'inquiète très fort

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien membre du Canal Football Club ne masque pas une certaine appréhension par rapport à la situation actuelle de l'Olympique Lyonnais. « Ils étaient déjà obligés de vendre au mercato d’été, et là où l’OL devait vendre pour 100 millions d’euros, ils en ont vendu pour 40ME. Encore une fois, la gestion de John Textor est catastrophique. Et la manière qu’il a de se défendre en disant que c’est le DNCG qui ne savait pas compter, c’est pathétique. Ça fait mal au cœur de voir un club qui a été bâti pierre par pierre par Jean-Michel Aulas et qui est dilapidé, car l’OL a déjà abandonné beaucoup de choses depuis que Textor est là. Je suis très inquiet, et sportivement aussi parce que si tu perds Fofana et Cherki au mercato d’hiver, l’équipe ne sera pas la même » fait remarquer un Pierre Ménès, qui a moyennement confiance concernant la capacité de John Textor de régler la totalité des problèmes du club rhodanien.