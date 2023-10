Il respire enfin à Lorient, l'OL va le constater dimanche

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL et Lorient se retrouvent dimanche au Groupama Stadium pour le match de la peur entre le 18e et le 16e de Ligue 1. Une rencontre qui permettra aussi à Romain Faivre de revenir dans le Rhône, avec un autre état d'esprit et un autre niveau de jeu qu'à l'OL.

Alors que l'OL est dans une situation catastrophique en Ligue 1, il est vu comme le futur bourreau des Lyonnais. Romain Faivre sera le joueur clé de Lorient pour la rencontre de dimanche après-midi au Groupama Stadium. Lyonnais et Lorientais auront bien besoin de points puisqu'ils sont 18e et 16e du championnat après 7 journées. Surtout, Romain Faivre est un ancien de la maison lyonnaise et les ex-Lyonnais aiment souvent faire du mal à l'OL. Le meneur de jeu merlu a tout pour s'inscrire dans cette lignée au vu de son niveau de jeu cette saison et de son côté revanchard après son passage raté dans le Rhône.

Faivre heureux à Lorient, l'OL va souffrir

Auteur de 3 buts et une passe décisive depuis le début de la saison, Faivre est le leader technique d'une équipe lorientaise à la peine mais joueuse. En 7 matchs cette saison, Faivre a fait aussi bien qu'en un an à l'OL (3 buts et 1 passe décisive chez les Gones en 28 matchs). Depuis son arrivée à Lorient en janvier 2023, Faivre a planté 8 buts et donné 4 passes décisives en 23 matchs. Une renaissance expliquée par un contexte plus favorable qu'à l'OL.

Si malheureux dans le Rhône, il s'épanouit dans le onze de Régis Le Bris. Toute la presse et notamment le site Olympique et Lyonnais insiste sur son bonheur en Bretagne malgré les difficultés sportives actuelles des Merlus. De quoi lui donner envie de faire un malheur à Lyon dimanche. C'est d'autant plus vrai qu'il s'agira de son retour officiel à Lyon. De janvier à juin 2023, le Lorientais Faivre était prêté par l'OL et une clause l'avait empêché de jouer contre les Gones. Désormais prêté par Bournemouth à Lorient, Faivre pourra être présent sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche après-midi. Fabio Grosso et l'OL peuvent déjà préparer un plan anti-Romain Faivre dans les prochains jours.