Il enchaîne trois matchs à l'OL et reçoit une offre inattendue

Par Corentin Facy

Remplaçant en début de saison Saël Kumbedi vient d’enchaîner trois titularisations de suite avec l’OL. Un retour en forme qui suscite des intérêts à la surprise générale en cette fin de mercato.

Relancé par Pierre Sage lors des matchs face à Fenerbahçe, Toulouse et Nantes, Saël Kumbedi a fait très bonne impression. Même si l’entraîneur lyonnais a été renvoyé par John Textor en début de semaine, le latéral droit de 19 ans a marqué des points et Paulo Fonseca n’en a sans doute pas manqué une miette. En concurrence avec Mata et Maitland-Niles à l'Olympique Lyonnais, l’international espoirs français espère pouvoir s’imposer à ce poste pour enchaîner les titularisations en seconde partie de saison.

A moins qu’il ne quitte l’OL à la surprise générale d’ici la fin du mercato le 3 février. Et pour cause, la presse italienne révèle contre toute attente que le profil de l’ancien Havrais est suivi avec attention du côté de la Série A. Notre confrère Nicolo Schira révèle que Bologne, actuel 8e du championnat italien, suit avec beaucoup d’attention les prestations de Saël Kumbedi. Il n’est pas encore question d’un départ de l’OL pour le défenseur d’1m75, mais si cet intérêt italien venait à se concrétiser avec une offre, il est certain que l’Olympique Lyonnais sera à l’écoute.

Bologne est très intéressé par Saël Kumbedi

Au vu de sa situation financière, le club rhodanien ne peut pas se permettre de cracher sur une belle plus-value avec un joueur recruté pour seulement 1 million d‘euros en août 2022 et qui ne s’est jamais véritablement imposé sous le maillot lyonnais. Apparu à 49 reprises avec l’OL depuis sa venue dans le Rhône, le natif de la Seine-Saint-Denis va donc agiter la fin du mercato alors que personne ne s’y attendait. Chez les supporters, on espère voir l’international espoirs français rester au club et s’imposer. La question est maintenant de voir combien Bologne est prêt à poser sur la table pour un jeune joueur dont le contrat court jusqu’en juin 2027.