Un avenir dans le foot, Yoann Gourcuff a deux idées

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Quatre ans après l’annonce de sa retraite en tant que footballeur, Yoann Gourcuff confirme avoir totalement coupé mais n'écarte pas totalement l'idée de revenir dans le milieu du ballon rond.

En janvier 2019, Yoann Gourcuff disait stop à sa carrière de footballeur professionnelle après une demi-saison à Dijon. L’ex-milieu de terrain de l’Equipe de France a connu le très haut niveau avec les Bleus, l’OL ou encore les Girondins de Bordeaux mais sa carrière, laquelle aurait pu être exceptionnelle, a été gâchée par des blessures à répétition. Depuis sa retraite il y a quatre ans, Yoann Gourcuff a totalement disparu des radars du monde du football.

Yoann Gourcuff bientôt consultant ?

Le Breton s’apprête à remettre les pieds en plein dedans. Dans une interview accordée à Ouest-France, il a certes fermé la porte à un retour sur les terrains en tant que joueur, même dans le football amateur. En revanche, l’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais n’est pas fermé par deux options : devenir consultant ou intégrer un staff technique.

Très peu présent dans les médias, Yoann Gourcuff (36 ans) a accordé un entretien à Ouest-France. Il y aborde sa vie de famille, son rapport au football et son autre passion : le tennis https://t.co/q2QB6vajlI pic.twitter.com/PSpWfBV7NS — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 24, 2023

« Là aussi, j’ai été sollicité par quelques clubs du coin, comme Concarneau, ou des équipes de moindre niveau. Mais je craignais de ne plus prendre de plaisir à un niveau inférieur, notamment sur le plan technique. S’il y a plus de frustration que de plaisir, cela n’a pas d’intérêt pour moi. Et puis… j’ai beaucoup donné pour le foot, pendant toute ma vie. Quand on a été au bout, il faut savoir passer à autre chose. Il n’y a pas que ça dans la vie » explique Yoann Gorucuff avant de poursuivre au sujet des métiers autour du football qui pourraient l’intéresser.

« Consultant ? Oui (il a été sollicité). Pour l’instant, je n’ai pas franchi le pas. Mais je ne ferme pas la porte. On verra. Intégrer un staff ? S’il y a des opportunités quand mes enfants auront grandi, pourquoi pas. Il faudra un contexte favorable, des gens avec qui je partage des mêmes valeurs et une même sensibilité foot. Dirigeant ? Non, moi ce serait le terrain et la transmission » a avoué Yoann Gourcuff, pas fermé du tout à l’idée de revenir dans le monde du football et dont l’éventuelle retour sera scruté avec beaucoup d’attentions, quel que soit son futur rôle.