Glasgow Rangers - OL ‍: A quelle heure et sur quelle chaine voir le match

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après une première victoire convaincante face à l’Olympiakos, l’Olympique Lyonnais a clairement envie de suivre l’exemple des clubs français et enchainer avec un succès en déplacement en Europa League.

Ce sera un déplacement sur le terrain des Glasgow Rangers, ce qui rappellera des souvenirs aux supporters de l’époque Karim Benzema, version 2007. Pas de KB9 ce jeudi soir à Ibrox Park, mais un beau rendez-vous et une victoire à aller chercher pour bien se positionner dans cette Europa League nouveau format.

Cette rencontre se déroulera donc ce jeudi 3 octobre, à 21h00 dans l’enceinte mythique de Glasgow. Ce deuxième match d’Europa League sera diffusé sur Canal+, qui mettra sa chaine premium au service de l’OL. Pour l’occasion la chaine cryptée aura un consultant de choix en la personne de Sidney Govou, qui était bien sûr du rendez-vous en Ecosse lors de l’avant-dernier passage des Lyonnais, qui sont également passés par Ibrox en 2021, avec une victoire également. L’ancien attaquant de l’OL accompagnera David Berger aux commentaires, et Margot Dumont sera au bord du terrain pour son troisième match de la semaine avec Canal+.

Nuamah titulaire à Glasgow ?

Une belle couverture donc pour ce match au doux parfum européen, et au cours duquel Pierre Sage devrait effectuer plusieurs changements par rapport à la rencontre du week-end dernier à Toulouse. Il faut dire que l’entraineur lyonnais a l’embarras du choix en attaque et il devrait en profiter pour donner une place de titulaire à l’homme en forme Malick Fofana, et tenter de relancer Ernest Nuamah également. En défense, le retour de Moussa Niakhaté est également prévu, afin de donner un peu plus de solidité à l’arrière garde lyonnaise.

La compo probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso, Cherki - Nuamah, Fofana, Lacazette