Genesio non retenu, l’OL l’a regretté pendant des années

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena garde de bons souvenirs de son travail avec Bruno Genesio. Quelques années plus tard, le milieu offensif ne comprend toujours pas pourquoi le club rhodanien n’a pas retenu son entraîneur.

A chaque confrontation face à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio doit probablement se remémorer son passage au sein de son club de cœur. Le natif de Lyon a notamment occupé le poste d’entraîneur principal jusqu’à cette saison 2018-2019 durant laquelle l’entraîneur n’avait pas été épargné par les supporters. Ce contexte avait abouti au départ du technicien remplacé par Sylvinho, avec le fiasco que l’on connaît. Un scénario que Mathieu Valbuena ne comprend toujours pas.

« Bruno, c’est sa spontanéité et son caractère, a encensé l’ancien Gone pour So Foot. Je l’ai connu comme adjoint de Hubert Fournier à Lyon. Il avait une façon de voir le foot… Un passionné, je l’ai vu directement. Il a été vite mis en avant en reprenant l’équipe à mi-saison (décembre 2015). Dans ses discours d’avant-match, il savait nous parler, il arrivait à toucher ses joueurs. Et Bruno nous faisait jouer au ballon, avec de vrais principes de jeu. Cela se reflétait sur le terrain. On avait fini deuxièmes, en mettant par exemple 6-1 à Monaco lors de la dernière journée. Il avait deux casquettes : à la fois dans la communication, proche de ses joueurs, mais il était aussi exigeant. Il s’est toujours donné à fond pour son métier. »

Genesio ne fait plus rire

« La plus grosse erreur de Lyon, c’est de l’avoir laissé partir, a estimé le milieu d’Athènes Kallithea. Tout ce qui lui est arrivé à l’OL l’a énormément affecté, car c’est un vrai amoureux du club, mais aussi parce que cela a touché sa famille. Après son départ, Lyon a eu des difficultés sur le banc. Beaucoup de gens prédisaient qu’il n’était qu’un entraîneur très moyen. Objectivement, il mérite tout ce qui lui arrive. Je suis très content de le voir évoluer et progresser. Il a reçu d’énormes critiques… Même quand ça allait bien, on ne le mettait pas trop en avant. On se moquait de Pep Genesio. Comme numéro 1, il a mis tout le monde d’accord en peu de temps. » Une reconnaissance méritée pour l'actuel coach du LOSC.