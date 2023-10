Genesio ne reviendra pas à l'OL, il prévient un joueur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a enchaîné les entraîneurs, et aucun ne semble en mesure de ramener le club au niveau attendu. Au moment où l'OL est dernier de Ligue 1, le nom de Bruno Genesio revient, mais l'actuel coach de Rennes a fait une confidence à Anthony Lopes.

Le 13 avril 2019, Bruno Genesio avait annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais, le technicien français ne masquant pas sa lassitude après avoir été mis sous une pression énorme par les supporters locaux. A l’époque, celui qui était surnommé Pep Genesio avait mené l’OL à la victoire à Manchester City en Ligue des champions, et il laissait sa place alors que son équipe était sur le podium de la Ligue 1. Quatre ans plus tard, tandis que le technicien de 57 ans est installé sur le banc du Stade Rennais depuis 2021, le septuple Champion de France n’en finit plus de s’écrouler malgré une succession d’entraîneurs. Ce dimanche, dans Le Parisien, Bruno Genesio est confronté aux questions de certains de ses anciens joueurs, et c’est notamment le cas d’Anthony Lopes. Le gardien de but de l’Olympique Lyonnais en a profité pour demander à son ancien coach s’il se verrait bien revenir à l’OL d’ici sa fin de carrière.

Genesio répond franchement à Anthony Lopes

A cette interrogation d’un joueur avec qui il avait d’excellents rapports durant ses années lyonnaises, Bruno Genesio a répondu directement. « Je peux user d’un joker (il sourit). Je vais être très franc. J’ai fait ce que j’avais à faire dans ce club. Des choses bien, d’autres qui l’étaient moins. Mes 3 saisons et demie étaient plutôt correctes. Lyon, c’est mon club, où j’ai commencé à l’âge de 5 ans et demi. Ça serait une erreur de vouloir y revenir. Même si le premier résultat que je regarde chaque journée est celui de l’OL. Quand le club va bien, je suis heureux à condition qu’il soit derrière le nôtre et quand il est en difficulté, comme en ce moment, honnêtement je suis très triste. Y retourner ne serait pas, je le répète, une bonne idée », a reconnu l’entraîneur du Stade Rennais. Un CV en moins sur le bureau de John Textor, qui fait confiance à Fabio Grosso pour redresser l'Olympique Lyonnais.