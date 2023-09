Gattuso débarque, il est prévenu sur le niveau de l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL depuis quelques heures. Gennaro Gattuso devrait prendre la relève mais aura beaucoup de travail dans le Rhône.

L'OL a mis fin à sa collaboration avec Laurent Blanc ce lundi. Une annonce attendue après un début de saison cauchemardesque. L'ancien coach du PSG n'aura jamais vraiment réussi à mettre sa patte sur l'effectif des Gones. Pour le remplacer, le board lyonnais pense à Gennaro Gattuso. L'Italien a un caractère bien trempé et pourrait avoir le mérite de relancer la dynamique à l'OL. Cependant, l'éviction de Laurent Blanc et le comportement global de ce nouveau Lyon ne plaisent pas du tout à certains fans et observateurs. C'est notamment le cas de Denis Balbir.

Textor salement accusé

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste n'a pas mâché ses mots sur le sujet. Selon lui, le problème n'était pas forcément Laurent Blanc et Gattuso pourrait avoir les mêmes difficultés. « Quand je vois ce qui se passe depuis une semaine sur le dossier du remplacement de Laurent Blanc à l’OL, je n’ai qu’une envie : dire « bravo Textor » ! Depuis que l’actionnaire américain est là, tout part de travers. A l’exception des féminines qui ont remporté le Trophée des Champions dimanche. Mais du côté de l’équipe masculine, c’est assez catastrophique. (...) L’OL multiplie les mauvais signaux à l’image de la vente de Bradley Barcola au PSG en toute fin de mercato. Aujourd’hui, c’est difficile d’avoir d’autres ambitions que le maintien. Si on m’avait dit un jour que l’OL de 2023-24 en serait à lutter pour sa survie en Ligue 1, je ne l’aurais pas cru… Je trouve ça terrible ! Les nouveaux dirigeants lyonnais n’ont pas mesuré du tout la façon dont ils ont saboté le travail fait depuis des années », a notamment indiqué Denis Balbir, assez inquiet pour l'OL si des changements profonds ne sont pas opérés très vite.