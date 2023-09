Fin du match, Diego Moreira a planté Chelsea pour l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par Chelsea, Diego Moreira a débarqué à l’Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato estival. L’ailier des Blues n’a même pas eu le temps de réfléchir à l’offre reçue, lui qui venait de terminer un match avec son équipe.

L’arrivée de Diego Moreira à l’Olympique Lyonnais a été une surprise pour tout le monde. Jusque dans les dernières heures du mercato, cette opération n’avait absolument pas fuité dans les médias. Il faut dire que le propriétaire John Textor a négocié le deal en toute discrétion avec l’agent Jorge Mendes. De son côté, l’ailier prêté sans option d’achat par Chelsea a pris connaissance de l’intérêt rhodanien en toute fin de marché. A ce moment précis, l’international Espoirs portugais était loin d’imaginer un départ express.

« J’ai eu match avec Chelsea ce soir-là, a raconté Diego Moreira dans un entretien accordé à OL Play. J’étais sur le terrain, on venait de finir un match. On allait remercier les fans qui étaient venus voir le match. Une personne de Chelsea est venue me voir, et elle m’a dit "tu peux venir vite, tu dois signer ton prêt à Lyon". Je me suis demandé si c’était vrai. J’ai vu plein d’appels sur mon téléphone donc ça s’est fait dans les dernières minutes du mercato. »

Malo Gusto a validé

« Je savais que Lyon avait manifesté un intérêt pour moi. La décision était très facile. Je n’ai pas réfléchi deux fois, j’ai dit oui directement et je suis très heureux de cette décision. Malo Gusto m’a dit de très bonnes choses sur la ville et sur le club. Lyon est un très grand club, c’est un club que je connais avec beaucoup de bons joueurs qui sont passés par ici. Je pense que ça va être quelque chose de bon pour ma progression dans le football professionnel », a annoncé l’ancien talent de Benfica, impatient de faire admirer ses qualités de percussion.