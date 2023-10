Fabio Grosso se fâche et l'OL double la dose

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'entraîneur italien de l'Olympique Lyonnais sait que le match de dimanche prochain contre Lorient, barragiste de Ligue 1, doit permettre à l'OL de gagner son premier match cette saison. Alors, Fabio Grosso a frappé.

Deux défaites en deux matchs, le bilan de Fabio Grosso depuis qu’il remplace Laurent Blanc sur le banc de l’OL n’est pas fameux. Mais le champion du monde 2006 n’a pas encore eu l’occasion de « jouer » à domicile. Ce sera enfin le cas dimanche prochain (15h), l’Olympique Lyonnais recevra Lorient pour un match qui sentira la peur, les Merlus étant 16es au classement de Ligue 1 avant de se déplacer chez la lanterne rouge. Pour Fabio Grosso, la victoire est impérative contre les Bretons, sous peine de mettre encore plus de pression au sein d’un club au bord de l’explosion. L’ancien joueur le sait, il est reproché à son effectif de ne pas réellement montrer sur le terrain une énorme détermination à s’en sortir, et on ne gagne pas une bataille pour le maintien en costume-cravate. Si les joueurs lyonnais doutaient de la détermination de leur entraîneur, ils ont eu confirmation que désormais la sueur allait couler du côté du Groupama Stadium.

Fabio Grosso demande un engagement maximum

Pour préparer la réception des Merlus, Fabio Grosso a changé les habitudes d’Alexandre Lacazette, outre un travail nettement plus intense lors des oppositions à l’entraînement, Le Progrès précise qu'à présent, il y aura deux séances par jour. « Si les Gones, répartis dans trois équipes avec un gardien, n’ont pas toujours brillé balle au pied et devant la cage, au moins ils n’ont pas triché dans l’engagement : avec du contact, des voix qui portent et des gestes d’humeur. Était-ce de la tension ou l’envie de montrer son implication ? Peut-être un mélange des deux face à l’urgence de la situation. Et parce que le groupe doit progresser physiquement, la séance s’est prolongée par d’interminables tours de terrain à vive allure. D’ici à samedi, veille de match, six autres entraînements sont déjà planifiés, avec double ration mercredi et jeudi », témoigne Thibaut Alex, journaliste du quotidien régional. On ne sait pas si cela aura un résultat concret très rapidement, mais dimanche contre Lorient, il serait bon que cela soit le cas pour l’Olympique Lyonnais, sous peine de craindre le pire cette saison bien mal engagée et où l'Europe n'est plus du tout à l'ordre du jour.