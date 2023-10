Fabio Grosso accélère, les Lyonnais vont le payer

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Pendant cette trêve internationale, en attendant le retour de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais va travailler durement afin de préparer au mieux la reprise, avec un programme concocté spécialement par Fabio Grosso.

Avant-dernier du championnat, Lyon reçoit Clermont, lanterne rouge de la Ligue 1, lors de la neuvième journée. Un match qui se déroulera le dimanche 22 octobre, entre les deux moins bonnes équipes de ce début de saison. Une rencontre capitale pour l'OL qui ne compte que 3 petits points au classement. Après deux jours de repos, comme le rapporte Le Progrès, les Lyonnais vont se réunir à partir de ce mercredi au centre d'entraînement de Décines pour une préparation décisive. Fabio Grosso a déjà mis en place des séances spéciales, parfois doublées, ainsi que des oppositions en interne, pour évaluer les capacités de chacun et permettre à l'Italien de perfectionner ses tactiques. L'ancien joueur des Gones devra toutefois se passer de plusieurs joueurs, appelés en sélection.

Clermont en ligne de mire, Fabio Grosso prépare l'OL

Johann Lepenant et Rayan Cherki vont évoluer avec l'équipe de France Espoirs de Thierry Henry cet automne, tandis que Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Justin Bengui sont sélectionnés avec les U19. Diego Moreira aura l'occasion de retrouver les espoirs portugais, alors que Nicolas Tagliafico va retrouver ses coéquipiers champions du monde. Ernest Nuamah, auteur d'un but lors de la dernière journée contre le FC Lorient, pourra s'offrir de nouvelles sélections avec le Ghana et des matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis. Ainsi, huit joueurs vont manquer la préparation de l'OL. Fabio Grosso pourra probablement plus facilement axer sur des points individuels et donner de la confiance à des joueurs qui en manquent. Cette rencontre contre Clermont pourrait être un tournant dans la saison du club rhodanien, Fabio Grosso va devoir être méticuleux pour insuffler une nouvelle dynamique. En attendant, ce sera un programme musclé et un match amical prévu entre les joueurs en interne ce samedi où chacun devra se donner à fond pour gagner sa place.