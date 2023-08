Davy Klaassen à Lyon, l'OL accélère son mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer son milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais regarde du côté des Pays-Bas et plus précisément de l'Ajax Amsterdam. L'OL voudrait faire signer Davy Klaassen, l'international néerlandais de 30 ans.

Laurent Blanc veut des joueurs ayant de l’expérience, et c’est ce que la cellule de recrutement tente de lui apporter, sauf en ce qui concerne la venue d’Ernest Nuamah. Car, l’entraîneur de l’OL ne masque pas son désir de voir son milieu de terrain prendre un peu de muscle d'ici à la fin du mercato. Même si face à Montpellier, il n’a pas été le plus mauvais à son poste, loin de là même, Johann Lepenant est dans le collimateur d’une partie des supporters, tout comme Corentin Tolisso commence à l’être et c’est pour cela que l’actuel avant-dernier du classement de Ligue 1 lorgne du côté de la Eredivisie, le championnat des Pays-Bas. Tim van Duijn, journaliste pour Voetbal International, fait même une révélation.

Davyy Klaassen dans le collimateur de Lyon

Ajax is bereid mee te denken met Davy Klaassen, mocht hij besluiten de club voor het einde van de transferperiode te willen verlaten. https://t.co/39DK1QFn37 — Voetbal International (@VI_nl) August 22, 2023

Notre confrère néerlandais annonce que le club de John Textor est intéressé par Davy Klaassen, le milieu international néerlandais (41 sélections, 10 buts) qui sera en fin de contrat l’an prochain avec l’Ajax Amsterdam. Agé de 30 ans, le joueur formé à l’Ajax a déjà joué en dehors des Pays-Bas puisqu’il a porté un an le maillot d’Everton, qui en 2018 l’a vendu au Werder Brême (13,5 ME), avant finalement que le club d’Amsterdam débourse 11,7 ME en 2020 pour le faire revenir. Interrogé dimanche en marge du match nul de son club contre Excelsior (2-2), Davy Klaassen a reconnu que son avenir était incertain : « On ne sait jamais, mais je suis un joueur de l'Ajax, je donne toujours tout pour mon club et je continuerai de le faire. Je ne peux dire si je vais rester ou partir, mais on ne sait jamais. »